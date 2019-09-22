В ход пойдет Арчи: Меган Маркл будет бороться с недоброжелателями

Меган Маркл и принц Гарри (фото: GettyImages)

Сын герцогов Сассекских сможет оказать важное влияние на дальнейшую жизнь родителей

Предстоящий тур принца Гарри и Меган Маркл в Африке, который начнется уже в этот понедельник, станет их попыткой преодолеть плохую рекламу. Такие предположения строят эксперты, передает Fox News.

Британский королевский эксперт Кэтти Никол сказала Vanity Fair в пятницу, что 10-дневная поездка станет для герцогов очень значимой. Кроме того, они покажут своего пятимесячного сына Арчи, который еще официально не был замечен на публике.

Меган Маркл принц Гарри и малыш Арчи (фото: GettyImages)

"Ожидания будут высоки, как только они туда доберутся. Их тур прошлой осенью в Австралию, Новую Зеландию, Фиджи и Тонгу был воодушевляющим успехом, но быстро прошел всего через несколько месяцев после их свадьбы.

"Они были встречены с распростертыми объятиями и любые разговоры о республиканстве, казалось, исчезли в тот момент, когда они приземлились в Сиднее", - продолжила эксперт.

Тем не менее, в этом году королевский тур отличается и проходит с большими ожиданиями от пары, поскольку в этот раз их поездка происходит не только после драмы с частным самолетом, но и после того, что было воспринято как семейное пренебрежение, когда герцоги Сассекские решили не навещать королеву в Балморале.

К тому же, пара наняла американскую PR-фирму, чтобы помочь с контролем ущерба, и источники говорят, что они надеются, что предстоящая поездка поможет переломить ситуацию.

Ингрид Сьюард, главный редактор журнала Majesty, сказала, что Арчи будет играть решающую роль в обеспечении успеха этого тура.

“Люди захотят увидеть малыша Арчи, который может быть ключевым игроком в этом”, - сказал Сьюард. Я думаю, что если они хоть мельком увидят Арчи, это может все изменить для Сассекских.

Меган Маркл и принц Гарри (фото: GettyImages)

Сьюард продолжил: "Я думаю, что часть проблемы заключается в том, что они пытаются делать все по-своему, когда то, что от них ожидают, является их долгом. Они очень хорошо поработали в Австралии, Новой Зеландии и Тихоокеанском регионе, и теперь у них есть еще один шанс показать, что они могут быть великими послами для королевы и страны".

Напомним, что королева Елизавета II не разрешила поселиться принцу Гарри и Меган Маркл вместе с собой в Виндзорском замке.