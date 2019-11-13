Хід конем: дружина кума Путіна зібралася в президенти

Оксана Марченко вирішила зайнятися політикою
Оксана Марченко, телеведуча і дружина політика Віктора Медведчука, який є кумом президента РФ Володимира Путіна, планує балотуватися на майбутніх президентських виборах в Україні на пост глави держави. Про це вона заявила на своїх сторінках у Facebook та Instagram 12 листопада.
На цю затію журналістку і підприємця підштовхнула думка, що за нею веде спостереження СБУ. Марченко вказала також на джерело своєї стурбованості - публікацію одним зі ЗМІ матеріалу про незаконне стеження спецслужб за опозиціонерами, в тому числі й за нею особисто.
"Це до якого розквіту демократії дожили! Але у мене є низка питань: чому за жодною дружиною опозиціонерів, крім мене, не стежили (що за недоробка) і що там закреслено? Висувайте версії", - написала дружина голови політради партії "ОПЗЖ".
Оксана Марченко хоче балотуватися на президентських виборах (Фото: instagram.com/oksana.marchenko.official)
Також Марченко оголосила про намір взяти участь у президентській гонці.
"І ще, друзі, до сьогоднішнього дня я була далека від політики, але раз пішла така демократія, мабуть, я буду балотуватися на майбутніх виборах у президенти!" - йдеться в публікації.
До речі, в Службі безпеки вже спростували інформацію в пресі про нібито стеження за нардепами.
Оксана Марченко поскаржилася на стеження СБУ - прочитала про це в пресі (Фото "доказів" / facebook.com/oksana.marchenko.tv)
Як зазначила речниця СБУ Олена Гітлянська на своїй Facebook-сторінці пізно ввечері 12 листопада, один засіб масової інформації з посиланням на власні джерела опублікував фейковий "план керівництва СБУ щодо стеження за народними депутатами фракції "ОПЗЖ".
"Цей фейк був настільки бездарно зроблений, що в СБУ навіть не стали на нього реагувати", - додала вона.
Підписники Марченко в мережі в коментарях "благословляють" її на початок політичної діяльності й обсипають компліментами, але серед її фоловерів також знаходяться й критики ініціативи дружини Медведчука.
Оксана Марченко хоче балотуватися на президентських виборах (Фото: скрін коментарів facebook.com/oksana.marchenko.tv)
Оксана Марченко хоче йти в президенти (Фото: скрін коментарів instagram.com/oksana.marchenko.official)