Зеленський про партію Медведчука: "буде дуже гучна історія, яка погано закінчиться"

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський заявив, що у нього є питання щодо фінансування партії, лідером якої є Медведчук

Президент Володимир Зеленський заявив, що знає інформацію про фінансування партії "Опозиційна платформа - За життя", одним з лідері якої є Віктор Медведчук. Про це він розповів в телеінтерв'ю.

Зеленський заявив, що у нього є питання щодо фінансування цієї партії.

"Партія Медведчука, там є ще чимало запитань, це його партія або там тимчасове об'єднання, і хто вони такі. Є великі питання, звідки у них гроші на фінансування партії, звідки гроші на фінансування каналів. У нас є відповіді - обсяги кеша звідки і з якої країни вони все це отримують. І це буде дуже гучна історія, яка дуже погано закінчиться", - заявив він.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що не дозволить Віктору Медведчуку монополізувати телебачення. За його словами, монополізація телевізійного простору, особливо людьми, які мають проросійські погляди, неприпустимо під час війни.

"Під час війни люди, у яких не проукраїнське бачення, не можуть монополізувати український канал. Ми повинні з цим розбиратися", - заявив Зеленський.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Зеленський назвав запланований телеміст телеканалу NewsOne (пов'язують з Медвечук) з російським ТБ дешевим піаром перед парламентськими виборами. Згодом телеміст відмінили.