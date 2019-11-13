Ход конем: жена кума Путина собралась в президенты

Оксана Марченко хочет баллотироваться в президенты (Фото: коллаж РБК-Украина)

Оксана Марченко решила занятся политикой

Оксана Марченко, телеведущая и жена политика Виктора Медведчука, который является кумом президента РФ Владимира Путина, планирует баллотироваться на будущих президентских выборах в Украине на пост главы государства. Об этом она заявила на своих страничках в Facebook и Instagram 12 ноября.

На эту затею журналистку и предпринимателя подтолкнуло мнение, что за ней ведет наблюдение СБУ. Марченко указала также на источник своей обеспокоенности - публикацию одним из СМИ материала о незаконной слежке спецслужб за оппозиционерами, в том числе и за ней лично.

"Это до какого расцвета демократии дожили! Но у меня есть ряд вопросов: почему ни за одной женой оппозиционеров, кроме меня, не следили (что за недоработка) и что там зачеркнуто? Выдвигайте версии", - написала супруга главы политсовета партии "ОПЗЖ".

Оксана Марченко хочет баллотироваться на президентских выборах (Фото: instagram.com/oksana.marchenko.official)

Также Марченко объявила о намерении принять участие в президентской гонке.

"И еще, друзья, до сегодняшнего дня я была далека от политики, но раз пошла такая демократия, видимо, я буду баллотироваться на будущих выборах в президенты!" - говорится в публикации.

К слову, в Службе безопасности уже опровергли информацию в прессе о якобы слежке за нардепами.

Оксана Марченко пожаловалась на слежку СБУ - прочитала об этом в прессе (Фото "доказательств" / facebook.com/oksana.marchenko.tv)

Как отметила спикер СБУ Елена Гитлянская на своей Facebook-странице поздно вечером 12 ноября, одно средство массовой информации со ссылкой на собственные источники опубликовало фейковый "план руководства СБУ по слежению за народными депутатами фракции "ОПЗЖ".

"Этот фейк был настолько бездарно сделан, что в СБУ даже не стали на него реагировать", - добавила она.

Подписчики Марченко в сети в комментариях "благословляют" ее на начало политической деятельности и осыпают комплиментами, но среди ее фолловеров также находятся и критики инициативы жены Медведчука.

Такая женщина интересна даже СБУ, похвально. Мы любим вас!

Давно пора! Китайская мудрость гласит, что и мертвая рыба плывет по течению;

Прекрасная новость! Будем голосовать за тебя, Оксана!

Следить за красивой женщиной лучше, чем за другими! Оксана Марченко - есть чему завидовать. Пусть следят;

А баллотироваться в президенты - это таки ход конем!

Новое шоу! Теперь от Оксаны Марченко. Не останавливайтесь, продолжайте;

Оксана Марченко хочет баллотироваться на президентских выборах (Фото: скрин комментариев facebook.com/oksana.marchenko.tv)

Я уже готова голосовать за вас. Вы умная и красивая.

Оксана, в президенты! Начинайте кампанию, мы за вас!

Оксана, вы мне очень нравитесь и Зеленский мне тоже нравится! Разве нельзя найти взаимопонимание и работать вместе на благо Украины? Ведь и вы, и ваш муж и наш действующий президент - далеко не глупые люди?

Оксана, ты гниль на теле Украины;

Капец!

Оксана Марченко хочет идти в президенты (Фото: скрин комментариев instagram.com/oksana.marchenko.official)