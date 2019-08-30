Хочу знову стати мамою: учасниця Танців з зірками розповіла про свою мрію

Танці з зірками 2019 (колаж: РБК-Україна)

Учасниця третього сезону грандіозного шоу Танці з зірками поділилася сокровенним

Українська акторка і телеведуча 36-річна Людмила Барбір, яка бере участь в новому сезоні Танців з зірками розповіла про свої мрії, страхи і плани на майбутнє.

Учасниця вибухового сезону "Танців", ведуча Сніданку з 1+1, яка нещодавно вразила глядачів грацією і розкутістю, каже, що хоче надихати жінок бути бажаними та не боятися змінювати себе та своє життя.

В інтерв'ю глянцевому виданню "Единственная" Людмила Барбір розповіла, що мріє про велику родину і хоче подарувати своєму семирічному сину Тарасу братика чи сестричку.

"Хочу велику родину і сподіваюся, що з урахуванням усіх графіків і проектів все ж таки зможу здійснити цю мрію", - поділилася Людмила.

Учасники Танців з зірками Людмила Барбір та Дмитро Жук (фото: instagram.com)

Її життєвим кредом є твердження про те, що життя не варто відкладати на потім, адже воно сповнене подій, серед яких можна пропустити вдалу нагоду.

"Ми часто кажемо: "Ось куплю квартиру - і тоді, ось закінчу цей проект і замислюся про дітей (…) Але насправді важливо правильно розставляти пріоритети", - додала ведуча.

Партнером по Танцях з зірками Людмили Барбір є Дмитро Жук - разом з ним вони виконали чуттєвий контемпорарі у першому випуску.

Учасники Танців з зірками Людмила Барбір та Дмитро Жук (відео: 1+1)

До слова 16-річна донька Олени Кравець Марія нещодавно спробувала себе у якості моделі. В мережі з'явилися фото юної красуні, що неймовірно схожа на маму.

Раніше ми писали про те, що TAYANNA на Танцях з зірками порушила традицію шоу.