Хочу снова стать мамой: участница Танцев со звездами рассказала о своей мечте

Танцы со звездами 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Участница третьего сезона грандиозного шоу Танцы со звездами поделилась сокровенным

Украинская актриса и телеведущая 36-летняя Людмила Барбир, которая принимает участие в новом сезоне Танцев со звездами рассказала о своих мечтах, страхах и планах на будущее.

Участница взрывного сезона "Танцев", ведущая Сниданка с 1+1, которая недавно поразила зрителей грацией и раскованностью, говорит, что хочет вдохновлять женщин быть желанными и не бояться менять себя и свою жизнь.

В интервью глянцевому изданию "Единственная" Людмила Барбир рассказала, что мечтает о большой семье и хочет подарить своему семилетнему сыну Тарасу братика или сестричку.

"Хочу большую семью и надеюсь, что с учетом всех графиков и проектов все же смогу осуществить эту мечту", - поделилась Людмила.

Участники Танцев со звездами Людмила Барбир и Дмитрий Жук (фото: instagram.com)

Ее жизненным кредо является утвержение о том, что жизнь не стоит откладывать на потом, ведь она полна событий, среди которых можно пропустить удачную возможность.

"Мы часто говорим: "Вот куплю квартиру - и тогда, вот закончу этот проект и задумаюсь о детях (...) Но на самом деле важно правильно расставлять приоритеты", - добавила ведущая.

Партнером по Танцам со звездами Людмилы Барбир является Дмитрий Жук - вместе с ним они исполнили чувственный контемпорари в первом выпуске.

Участники Танцев со звездами Людмила Барбир и Дмитрий Жук (видео: 1+1)

К слову 16-летняя дочь Елены Кравец Мария недавно попробовала себя в качестве модели. В сети появились фото юной красавицы, которая невероятно похожа на маму.

Ранее мы писали о том, что TAYANNA на Танцах со звездами нарушила традицию шоу.