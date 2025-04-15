Хотите подтянуть пресс к лету? 4 вещи, которые нужно начать делать уже сейчас

Уже совсем скоро лето, поэтому если вы мечтаете о рельефном прессе, самое время действовать. Названы четыре эффективных совета, которые помогут привести живот в форму уже к началу сезона.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Today.
Тренер Стефани Мансур рассказала, что на вздутие живота и потерю веса влияет то, что вы едите. Вы не увидите результатов, если ваше питание переполнено сахаром, рафинированным крахмалом и насыщенными жирами.
Пересмотрите свой рацион и добавьте цельные зерна, нежирный белок и много здоровых овощей. Эти небольшие изменения могут помочь почувствовать легкость за несколько недель. Также важно следить за размером порций и пить много воды.
Вздутие живота часто вызывается определенными продуктами или сочетанием пищи, которые плохо перевариваются или способствуют образованию газов. Вот основные виновники:
Как избежать вздутия:
Если вы подозреваете, что какая-то пища может вызывать у вас вздутие живота или несварение, исключите ее на неделю и оцените свое самочувствие.
После того, как вы оцените свой рацион, пришло время пересмотреть свой распорядок физических упражнений. Если вы сейчас сосредоточены преимущественно на кардиотренировках, пришло время добавить немного силовых тренировок.
Наращивание и сохранение мышечной массы важно для каждого, чтобы сохранить силу и подвижность в возрасте. Но если у вас избыточный вес, то сочетание силовых тренировок для всего тела и кардиотренировки является лучшим планом для потери жира в целом.
Образец плана тренировок для похудения может выглядеть так:
Единственную вещь, которую вы можете добавить в свой распорядок ежедневно - выполнять упражнения для живота.
Большим мышцам рук и ног нужен по крайней мере один день отдыха между силовыми тренировками, чтобы восстановиться, но меньшие мышцы кора могут работать каждый день.
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