Хочете підтягнути прес до літа? 4 речі, які потрібно почати робити вже зараз

Перегляньте свій раціон

Тренер Стефані Мансур розповіла, що на здуття живота та втрату ваги впливає те, що ви їсте. Ви не побачите результатів, якщо ваше харчування переповнене цукром, рафінованим крохмалем і насиченими жирами.

Перегляньте свій раціон і додайте цільні зерна, нежирний білок і багато здорових овочів. Ці невеликі зміни можуть допомогти відчути легкість за декілька тижнів. Також важливо стежити за розміром порцій і пити багато води.

Зменшіть здуття

Здуття живота часто викликається певними продуктами або поєднанням їжі, які погано перетравлюються або сприяють утворенню газів. Ось основні винуватці:

бобові (квасоля, горох, сочевиця) - містять олігосахариди, які важко перетравлюються

капустяні овочі (броколі, цвітна капуста, білокачанна капуста) - містять складні вуглеводи.

молочні продукти (молоко, сир, морозиво) - якщо є непереносимість лактози

газовані напої - містять вуглекислий газ

жирна їжа - уповільнює травлення, викликає важкість

хлібобулочні вироби (особливо з білої муки) - можуть спричиняти бродіння в кишківнику

штучні підсолоджувачі (сорбітол, манітол) - часто в "дієтичних" продуктах

цибуля, часник - містять фруктани, які викликають газоутворення

Як уникнути здуття:

їжте повільно - ковтання повітря під час їжі сприяє здуттю

уникай переїдання

пийте воду без газу, особливо між прийомами їжі

зменшіть кількість важкої або жирної їжі

регулярна фізична активність - допомагає роботі кишківника

спробуйте пробіотики - відновлюють мікрофлору кишківника

Якщо ви підозрюєте, що якась їжа може викликати у вас здуття живота або нетравлення, виключіть її на тиждень і оцініть своє самопочуття.

Налаштуйте розпорядок вправ для втрати жиру

Після того, як ви оціните свій раціон, настав час переглянути свій розпорядок фізичних вправ. Якщо ви зараз зосереджені переважно на кардіотренуваннях, настав час додати трохи силових тренувань.

Нарощування та збереження м’язової маси є важливим для кожного, щоб зберегти силу та рухливість у віці. Але якщо у вас надмірна вага, то поєднання силових тренувань для всього тіла та кардіотренування є найкращим планом для втрати жиру в цілому.

Зразок плану тренувань для схуднення може виглядати так:

понеділок - тривала прогулянка

- тривала прогулянка вівторок - силове тренування

- силове тренування середа - тренування HIIT

- тренування HIIT четвер - силове тренування

- силове тренування п'ятниця - велопробіг

- велопробіг субота - силове тренування

- силове тренування неділя - тривала прогулянка

Виконуйте базове тренування щодня

Єдину річ, яку ви можете додати до свого розпорядку щодня - виконувати вправи для живота.

Великим м’язам рук і ніг потрібен принаймні один день відпочинку між силовими тренуваннями, щоб відновитися, але менші м’язи кора можуть працювати щодня.