Хочете підтягнути прес до літа? 4 речі, які потрібно почати робити вже зараз

Вже зовсім скоро літо, тому якщо ви мрієте про рельєфний прес, саме час діяти. Названо чотири ефективні поради, які допоможуть привести живіт у форму вже до початку сезону.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Today.
Тренер Стефані Мансур розповіла, що на здуття живота та втрату ваги впливає те, що ви їсте. Ви не побачите результатів, якщо ваше харчування переповнене цукром, рафінованим крохмалем і насиченими жирами.
Перегляньте свій раціон і додайте цільні зерна, нежирний білок і багато здорових овочів. Ці невеликі зміни можуть допомогти відчути легкість за декілька тижнів. Також важливо стежити за розміром порцій і пити багато води.
Здуття живота часто викликається певними продуктами або поєднанням їжі, які погано перетравлюються або сприяють утворенню газів. Ось основні винуватці:
Як уникнути здуття:
Якщо ви підозрюєте, що якась їжа може викликати у вас здуття живота або нетравлення, виключіть її на тиждень і оцініть своє самопочуття.
Після того, як ви оціните свій раціон, настав час переглянути свій розпорядок фізичних вправ. Якщо ви зараз зосереджені переважно на кардіотренуваннях, настав час додати трохи силових тренувань.
Нарощування та збереження м’язової маси є важливим для кожного, щоб зберегти силу та рухливість у віці. Але якщо у вас надмірна вага, то поєднання силових тренувань для всього тіла та кардіотренування є найкращим планом для втрати жиру в цілому.
Зразок плану тренувань для схуднення може виглядати так:
Єдину річ, яку ви можете додати до свого розпорядку щодня - виконувати вправи для живота.
Великим м’язам рук і ніг потрібен принаймні один день відпочинку між силовими тренуваннями, щоб відновитися, але менші м’язи кора можуть працювати щодня.
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