Хотите подтянуть пресс к лету? 4 вещи, которые нужно начать делать уже сейчас

Уже совсем скоро лето, поэтому если вы мечтаете о рельефном прессе, самое время действовать. Названы четыре эффективных совета, которые помогут привести живот в форму уже к началу сезона.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Today .

Пересмотрите свой рацион

Тренер Стефани Мансур рассказала, что на вздутие живота и потерю веса влияет то, что вы едите. Вы не увидите результатов, если ваше питание переполнено сахаром, рафинированным крахмалом и насыщенными жирами.

Пересмотрите свой рацион и добавьте цельные зерна, нежирный белок и много здоровых овощей. Эти небольшие изменения могут помочь почувствовать легкость за несколько недель. Также важно следить за размером порций и пить много воды.

Уменьшите вздутие

Вздутие живота часто вызывается определенными продуктами или сочетанием пищи, которые плохо перевариваются или способствуют образованию газов. Вот основные виновники:

бобовые (фасоль, горох, чечевица) - содержат олигосахариды, которые трудно перевариваются

капустные овощи (брокколи, цветная капуста, белокочанная капуста) - содержат сложные углеводы.

молочные продукты (молоко, творог, мороженое) - если есть непереносимость лактозы

газированные напитки - содержат углекислый газ

жирная пища - замедляет пищеварение, вызывает тяжесть

хлебобулочные изделия (особенно из белой муки) - могут вызывать брожение в кишечнике

искусственные подсластители (сорбитол, маннитол) - часто в "диетических" продуктах

лук, чеснок - содержат фруктаны, которые вызывают газообразование

Как избежать вздутия:

ешьте медленно - глотание воздуха во время еды способствует вздутию

избегай переедания

пейте воду без газа, особенно между приемами пищи

уменьшите количество тяжелой или жирной пищи

регулярная физическая активность - помогает работе кишечника

попробуйте пробиотики - восстанавливают микрофлору кишечника

Если вы подозреваете, что какая-то пища может вызывать у вас вздутие живота или несварение, исключите ее на неделю и оцените свое самочувствие.

Настройте распорядок упражнений для потери жира

После того, как вы оцените свой рацион, пришло время пересмотреть свой распорядок физических упражнений. Если вы сейчас сосредоточены преимущественно на кардиотренировках, пришло время добавить немного силовых тренировок.

Наращивание и сохранение мышечной массы важно для каждого, чтобы сохранить силу и подвижность в возрасте. Но если у вас избыточный вес, то сочетание силовых тренировок для всего тела и кардиотренировки является лучшим планом для потери жира в целом.

Образец плана тренировок для похудения может выглядеть так:

понедельник - длительная прогулка

вторник - силовая тренировка

среда - тренировка HIIT

четверг - силовая тренировка

пятница - велопробег

суббота - силовая тренировка

воскресенье - длительная прогулка

Выполняйте базовую тренировку ежедневно

Единственную вещь, которую вы можете добавить в свой распорядок ежедневно - выполнять упражнения для живота.