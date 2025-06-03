Хотите накачать пресс после 40? Эти 5 упражнений лучше всего сжигают жир на животе
После 40 лет организм начинает терять мышечную массу, а метаболизм замедляется, что затрудняет поддержание формы. Названы эффективные упражнения, которые помогут укрепить и накачать пресс в любом возрасте.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!
Становая тяга со штангой (3 подхода по 8 повторений)
Тренер Лора Кэдди рассказала, что становая тяга со штангой задействует все группы мышц тела, укрепляет мышцы кора и ускоряет метаболизм.
Чтобы выполнить упражнение, следуйте таким советам:
- встаньте прямо, ноги должны быть расставлены на ширине бедер, а штангу расположите над средней частью стопы
- согнитесь в бедрах и возьмитесь за гриф штанги чуть шире пределов коленей
- держите спину ровно, грудь прямо, а плечи немного впереди перекладины
- поднимите штангу, используя обе пятки, одновременно разгибая колени и бедра
Становая тяга со штангой (фото: eatthis.com)
Ходьба по наклону (от 6 до 8 подходов)
Интервальная ходьба по наклонному участку - это форма кардиотренировок, которая не нагружает суставы. Эта тренировка направлена на сжигание висцерального жира.
Чтобы правильно выполнять ходьбу, помогут следующие советы:
- установите наклон от 8% до 12%
- ходите от 30 до 60 секунд
- восстанавливайтесь, пройдя 90 секунд без наклона
Ходьба по наклону (фото: eatthis.com)
Приседания с гантелями (3 подхода по 10 повторений)
Приседания с гантелями спереди развивают силу нижней части тела и повышают вовлеченность мышц кора
Станьте прямо, ноги должны быть на ширине плеч. Возьмите пару гантелей и держите по одной в каждой руке на уровне плеч. Приседайте, пока ваши бедра не станут параллельными полу.
Приседания с гантелями (фото: eatthis.com)
Тяга тела с TRX (3 подхода по 12 повторений)
Тяга тела с помощью TRX улучшает вашу осанку и укрепляет верхнюю часть спины.
Выполняйте упражнение так:
- возьмитесь за ремни TRX хватом сверху
- сделайте шаг ногами вперед, чтобы тело наклонилось назад
- держите тело прямым от головы до пяток
- отводя локти назад, тянитесь грудью к ремням
- сделайте паузу, как только достигнете вершины
Тяга тела с TRX (фото: eatthis.com)
Имитация движений дровосека (3 подхода по 10 повторений на каждую сторону)
Упражнения прорабатывают мышцы живота и увеличивают силу вращательных мышц кора. Это отличная тренировка для косых мышц живота, которая необходима для формирования сильного и подтянутого пресса.
Установите тросовый тренажер в высокое положение, прикрепив ручку. Станьте перпендикулярно к тренажеру, ноги расставив на ширине плеч.
Держите ручку обеими руками. Вытянув руки, потяните трос по диагонали вдоль тела - рубящим движением сверху вниз. Движение должно закончиться у противоположного бедра.
Имитация движений дровосека (фото: eatthis.com)
Вас может заинтересовать
- 8 ошибок во время ходьбы, которые незаметно ускоряют старение тела
- Названа 6-минутная тренировка, которая показывает, в какой форме ваше тело
- Тренер Джессики Альбы назвала три эффективных упражнения, которые выполняет звезда