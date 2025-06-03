Хотите накачать пресс после 40? Эти 5 упражнений лучше всего сжигают жир на животе

После 40 лет организм начинает терять мышечную массу, а метаболизм замедляется, что затрудняет поддержание формы. Названы эффективные упражнения, которые помогут укрепить и накачать пресс в любом возрасте.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That !

Становая тяга со штангой (3 подхода по 8 повторений)

Тренер Лора Кэдди рассказала, что становая тяга со штангой задействует все группы мышц тела, укрепляет мышцы кора и ускоряет метаболизм.

Чтобы выполнить упражнение, следуйте таким советам:

встаньте прямо, ноги должны быть расставлены на ширине бедер, а штангу расположите над средней частью стопы

согнитесь в бедрах и возьмитесь за гриф штанги чуть шире пределов коленей

держите спину ровно, грудь прямо, а плечи немного впереди перекладины

поднимите штангу, используя обе пятки, одновременно разгибая колени и бедра

Становая тяга со штангой (фото: eatthis.com)

Ходьба по наклону (от 6 до 8 подходов)

Интервальная ходьба по наклонному участку - это форма кардиотренировок, которая не нагружает суставы. Эта тренировка направлена на сжигание висцерального жира.

Чтобы правильно выполнять ходьбу, помогут следующие советы:

установите наклон от 8% до 12%

ходите от 30 до 60 секунд

восстанавливайтесь, пройдя 90 секунд без наклона

Ходьба по наклону (фото: eatthis.com)

Приседания с гантелями (3 подхода по 10 повторений)

Приседания с гантелями спереди развивают силу нижней части тела и повышают вовлеченность мышц кора

Станьте прямо, ноги должны быть на ширине плеч. Возьмите пару гантелей и держите по одной в каждой руке на уровне плеч. Приседайте, пока ваши бедра не станут параллельными полу.

Приседания с гантелями (фото: eatthis.com)

Тяга тела с TRX (3 подхода по 12 повторений)

Тяга тела с помощью TRX улучшает вашу осанку и укрепляет верхнюю часть спины.

Выполняйте упражнение так:

возьмитесь за ремни TRX хватом сверху

сделайте шаг ногами вперед, чтобы тело наклонилось назад

держите тело прямым от головы до пяток

отводя локти назад, тянитесь грудью к ремням

сделайте паузу, как только достигнете вершины

Тяга тела с TRX (фото: eatthis.com)

Имитация движений дровосека (3 подхода по 10 повторений на каждую сторону)

Упражнения прорабатывают мышцы живота и увеличивают силу вращательных мышц кора. Это отличная тренировка для косых мышц живота, которая необходима для формирования сильного и подтянутого пресса.

Установите тросовый тренажер в высокое положение, прикрепив ручку. Станьте перпендикулярно к тренажеру, ноги расставив на ширине плеч .

Держите ручку обеими руками. Вытянув руки, потяните трос по диагонали вдоль тела - рубящим движением сверху вниз. Движение должно закончиться у противоположного бедра.

Имитация движений дровосека (фото: eatthis.com)