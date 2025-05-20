Мальчик из Британии вспомнил свою прошлую жизнь: феноменальная история, которая поразит каждого

Некоторые малыши поражают родителей чрезвычайными историями, которые сложно объяснить логикой. Именно такой случай произошел с Бреннаном - мальчиком, который с раннего возраста проявлял не только феноменальные умственные способности, но и рассказывал вещи, от которых у взрослых стынет кровь в жилах.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Daily Star рассказывает историю, которая может стать подтверждением теории реинкарнации.

Необычный с самого рождения

Бреннан появился на свет абсолютно здоровым и быстро стал опережать своих сверстников. Уже в год он составлял предложения, а вместо мультиков любил старомодную одежду и манеры джентльменов середины XX века. Его мама Тан с самого начала чувствовала: перед ней не совсем обычный ребенок.

"Он говорит, как маленький мужчина, такая манера... Ему нравятся шляпы, пиджаки - что-то из 40-х или 50-х", - рассказывает Тан в документальном проекте The Ghost Inside My Child.

Но по-настоящему необычные вещи начались, когда Бреннану исполнилось шесть. Однажды он обратился к маме с совершенно серьезной фразой:

"Бог послал меня к тебе, потому что знал, как сильно ты хотела ребенка... И еще потому, что я был хорошим и умным человеком в прошлой жизни. Бог посадил меня на белого коня - и я проснулся Бреннаном".

Эти слова поразили Тан до глубины души. Она вспоминает, как спросила сына, был ли он взрослым раньше. Бреннан ответил без всякого раздумья:

"Ну да... перед тем, как я упал с крыши и умер".

Бреннан всегда любил моду прошлых лет (фото: скриншот youtube.com/@LMN)

Тайна правого уха и падения с крыши

Еще до этих откровений мама начала замечать проблемы со слухом у сына - оказалось, что он почти ничего не слышит на правое ухо. Медики назвали это "необъяснимым дефицитом", но для Тан со временем все стало на свои места.

"Он сказал, что упал с крыши, ударился головой с правой стороны, было много крови... И это болело", - делится мама.

Мальчик даже указал, где именно ударился, объясняя причину слухового аппарата. Тан предприняла попытку проверить воспоминания сына - провела исследование и нашла четыре некролога мужчин из Спрингфилда, где, по словам Бреннана, он жил в прошлом. Она показала ему эти объявления, надеясь получить хоть какой-то отклик памяти.

После просмотра старых фотографий и архивных документов Бреннан неожиданно почувствовал сильную связь с одним конкретным человеком - Джеймсом Паттерсоном. Этот человек погиб в 1901 году, упав с высоты 13 метров из общежития, где работал.

Увидев его имя на экране, Бреннан без колебаний сказал: "Однозначно - это он". Тан была потрясена этим открытием и добавила: "Это до сих пор кажется нереальным и таким неожиданным, но я ему верю".

Это стало ключевым моментом во всем расследовании, когда интуиция Бреннана встретилась с реальными историческими данными. Их дальнейшая цель - выяснить больше о жизни Паттерсона и обстоятельствах его гибели.



Бреннан и его мать ищут человека, которым он был в прошлой жизни (фото: скриншот youtube.com/@LMN)

Что это было - фантазия или воспоминание души?

История Бреннана вызывает больше вопросов, чем ответов. Или это невероятная детская фантазия, удивительно сочетающаяся с физическими симптомами? А может, все-таки существует что-то, что мы еще не способны объяснить наукой?

Мама мальчика не ищет сенсаций, она просто пытается понять, как лучше поддержать сына и защитить его психику. Она признается:

"Тяжело слышать, как твой ребенок говорит о смерти... Не знаю, влияет ли это на него уже сейчас, или еще повлияет".

Одно очевидно - Бреннан особенный. А еще - чрезвычайно искренний. Его рассказы заставляют задуматься о границах человеческой памяти, о душе и о том, что, возможно, мы живем не одну жизнь.

Бреннан - непохож на других детей (фото: скриншот youtube.com/@LMN)