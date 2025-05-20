Хлопчик з Британії пригадав своє минуле життя: феноменальна історія, яка вразить кожного

Деякі малюки приголомшують батьків надзвичайними історіями, які складно пояснити логікою. Саме такий випадок стався з Бреннаном - хлопчиком, що з раннього віку виявляв не лише феноменальні розумові здібності, а й розповідав речі, від яких у дорослих холоне кров у жилах.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання Daily Star розповідає історію, яка може стати підтвердженням теорії реінкарнації.

Незвичайний від самого народження

Бреннан з'явився на світ абсолютно здоровим і швидко став випереджати своїх однолітків. Уже в рік він складав речення, а замість мультиків полюбляв старомодний одяг і манери джентльменів середини XX століття. Його мама Тан із самого початку відчувала: перед нею не зовсім звичайна дитина.

"Він говорить, як маленький чоловік, така манера... Йому до вподоби капелюхи, піджаки - щось із 40-х чи 50-х", - розповідає Тан у документальному проєкті The Ghost Inside My Child.

Але по-справжньому незвичні речі почалися, коли Бреннану виповнилося шість. Одного разу він звернувся до мами з абсолютно серйозною фразою:

"Бог послав мене до тебе, бо знав, як сильно ти хотіла дитину... І ще тому, що я був добрим і розумним чоловіком у минулому житті. Бог посадив мене на білого коня - і я прокинувся Бреннаном".

Ці слова вразили Тан до глибини душі. Вона згадує, як запитала сина, чи був він дорослим раніше. Бреннан відповів без жодного роздуму:

"Ну так... перед тим, як я впав з даху і помер".

Бреннан завжди полюбляв моду минулих років (фото: скриншот youtube.com/@LMN)

Таємниця правого вуха і падіння з даху

Ще до цих одкровень мама почала помічати проблеми зі слухом у сина - виявилося, що він майже нічого не чує на праве вухо. Медики назвали це "непояснюваним дефіцитом", та для Тан з часом усе стало на свої місця.

"Він сказав, що впав з даху, вдарився головою з правого боку, було багато крові... І це боліло", - ділиться мама.

Хлопчик навіть вказав, де саме вдарився, пояснюючи причину слухового апарата. Тан зробила спробу перевірити спогади сина - провела дослідження і знайшла чотири некрологи чоловіків зі Спрінгфілда, де, за словами Бреннана, він жив у минулому. Вона показала йому ці об’яви, сподіваючись отримати хоч якийсь відгук пам’яті.

Після перегляду старих фотографій та архівних документів Бреннан несподівано відчув сильний зв’язок із однією конкретною особою - Джеймсом Паттерсоном. Цей чоловік загинув у 1901 році, впавши з висоти 13 метрів із гуртожитку, де працював.

Побачивши його ім’я на екрані, Бреннан без вагань сказав: "Однозначно - це він". Тан була приголомшена цим відкриттям і додала: "Це досі здається нереальним і таким несподіваним, але я йому вірю".

Це стало ключовим моментом у всьому розслідуванні, коли інтуїція Бреннана зустрілася з реальними історичними даними. Їхня подальша мета - з’ясувати більше про життя Паттерсона та обставини його загибелі.



Бреннан і його мати шукають людину, якою він був у минулому житті (фото: скриншот youtube.com/@LMN)

Що це було - фантазія чи спогад душі?

Історія Бреннана викликає більше запитань, ніж відповідей. Чи це неймовірна дитяча фантазія, що дивовижно поєднується з фізичними симптомами? А може, таки існує щось, що ми ще не здатні пояснити наукою?

Мама хлопчика не шукає сенсацій, вона просто намагається зрозуміти, як краще підтримати сина і захистити його психіку. Вона зізнається:

"Важко чути, як твоя дитина говорить про смерть... Не знаю, чи впливає це на нього вже зараз, чи ще вплине".

Одне очевидно - Бреннан особливий. А ще - надзвичайно щирий. Його розповіді змушують замислитися про межі людської пам’яті, про душу і про те, що, можливо, ми живемо не одне життя.

Бреннан - несхожий на інших дітей (фото: скриншот youtube.com/@LMN)