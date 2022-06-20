Ці хитрощі допоможуть рибалкам наловити повний садок карасів

Карась - один з найпоширеніших трофеїв українських рибалок. Ця риба непримхлива, однак і з нею є багато тонкощів і хитрощів.

Коли, куди йти на карася, на що і як ловити - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Експерти кажуть, що зловити карася у червні не викличе труднощів, якщо ви досвідчений рибалка, а водойма вам знайома. Як же знайти карася на новому озері, річці, ставку?

Де ловити карася в перший місця літа

У малих водоймах карась здатний закінчити нерест за кілька днів, а в великих і глибоких цей процес триває значно довше.

Якщо у водоймі присутня густа рослинність, а тим більше б'ють холодні ключі, вода в ній прогрівається повільно, відповідно нерест може відбуватися довше, ніж місяць - аж до кінця червня. Чим тепліше погода і вода, тим швидше закінчується ікрометання.

Після закінчення нересту і короткого післянерестового відпочинку карась починає активно клювати, прагнучи за рахунок корму заповнити втрачену енергію. Під час післянерестового жору його можна з хорошим результатом ловити як на поплавкові, так і на донні снасті.

Це важливо! Якщо у водоймі достаток водоростей і корму, то карась щодо приманок буде проявляти вибірковість.

Тому рекомендується перед поїздкою на риболовлю запастися різними видами наживок і рослинних насадок: черви, опариші, мотиль, вівсяні пластівці, житній хліб, макуха, консервована кукурудза тощо.

Фото: Як зловити карася (pixabay)

Коли треба йти на риболовлю, і яке місце обрати

Це залежить від риб, які населяють водойму крім карася. Якщо у нього нема конкурентів (дрібних моторних риб), він буде активно харчуватися ввечері і вранці.

Якщо ж у водоймі повно плотви, верхоплавки, ненажерливого ротана, карась клюватиме і вдень.

Якщо головним конкурентом карася за їжу є ротан, карась виходить годуватися ближче до середини водойми, і харчується в основному біля поверхні води.

При ловлі на річці, найкращим місцем буде затока зі слабкою або відсутньою течією. У таких затоках зазвичай ростуть очерет і латаття. Саме поблизу заростей буде триматися карась.

На ставках і озерах ситуація схожа. Карась тримається близько рослинності, яка росте вздовж берега. Якщо водойма чиста від зарослів, пошукайте карася поблизу гілок, що впали у воду. Але будьте обережні, в таких місцях легко втратити снасті.

Якщо і дерев немає, потрібно шукати ділянки з підводною рослинністю, і ловити на кордоні рослинності і чистої води.

Особливості снасті та наживки

Карася можна ловити на різні види вудок, донку. Важливо щоб вудка була важкою, і дозволяла робити закид, що не чіпляючись за кущі і дерева.

Волосінь має бути досить тонкою. Товщина основної жилки - не більше 0,16 мм, а поводок на 0,02 мм тонше. В якості поплавка найкраще використовувати "гусяче перо", і схожі форми.

Універсальної наживкою для карася є черв'як. Цікаво, що його найкраще добувати безпосередньо на водоймі. Помічено, що карасю подобається місцевий черв'як, навіть якщо він непоказний і виглядає не апетитно.

Так само хорошими наживками є бовтанка (тісто з манної крупи), перловка, м'якуш хліба. Якщо ви вперше йдете не водойму, візьміть різні види наживок, щоб зрозуміти уподобання карася.

Прикормка для лову карася в червні підійде практично будь-яка. Суміш для прикорму можна зробити самому, або купити в магазині вже готову прикормку з позначкою "карась".

Якщо навколо є тваринницькі господарства, або ви ловите в селі, де люди тримають худобу, в підгодовування можна сміливо додавати комбікорм. Якщо біля водойми зростає аніс, в якості ароматизатора він буде просто ідеальний. Пам'ятайте, що карась не любить міняти переваги, і любить місцеві запахи і їжу.

Не забувайте додавати вашу наживку в прикормку.

Фото: Карась - непримхлива риба (pixabay)

Стежте за погодою перед походом на риболовлю

На клювання будь-якої риби найбільше впливають коливання атмосферного тиску. Різкі стрибки тиску призводять до того, що риба практично не клює, особливо, якщо тиск "скаче" вгору.

А найкраще риба клює, коли тиск стабільний протягом кількох днів, або повільно знижується.

Улюблений тиск карася - 755-765 мм рт. ст.

Карась любить теплу погоду, але в спеку клює гірше. Водночас, коли температура піднялася на кілька градусів після тривалого похолодання, цілком можна очікувати на активність риби.

При різкому похолоданні риба стає менш активною і ненажерливою, йде на глибину.

Карась клює при 12-30 градусах, а інтенсивно - при 19-23.