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Зробіть прикормку на карася своїми руками: два способи для повного садка риби

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Середа 01 червня 2022 08:22
Зробіть прикормку на карася своїми руками: два способи для повного садка риби Фото: Як зловити карася (GettyImages)
Автор: Світлана Мащенко

Карась - один з найпопулярніших серед рибалок видів риби. В основному його ловлять на водоймах зі стоячою водою - ставках, озерах, затоках і так далі. І хоча його вивудити простіше, ніж ту ж щуку, потрібно знати певні хитрощі.

Як вдома приготувати прикормку для карася - читайте нижче в нашому матеріалі.

Експерт говорить, що карась - риба яка легко привчається до одного місця годівлі і звичайно ж це тільки на руку рибалці.

Багато що залежить від водойми

  • У водоймі тільки карась (таке буває на платних водоймах, де рибу заселяють штучно).
  • Звичайні ставки, на яких живе крім карася і інша риба.

Якщо тільки карась

Якщо немає іншої риби, не потрібно хвилюватися, що на підгодовування прийде інша риба.

Змішайте панірувальні сухарі, кисломолочний йогурт і бажано землю з кротовин. Це земля, яку кріт виніс на поверхню грунту, створюючи свої підземні ходи - її можна знайти на полях, в лісі на галявинах, на ґрунтових дорогах (цей ґрунт дуже чистий - без насіння, корінців, черв'яків, личинок і т. д.).

Кисломолочні продукти викличуть у карася непомірний апетит, а земля з кротовин не дає йому відразу насититися. Суміш такої приманки формується в кулі і закидається безпосередньо на місце лову.

Але якщо на водоймах є інша риба, таке підгодовування не підійде, адже воно приверне іншу дрібну рибу.

Якщо на водоймі є інша риба

На звичайних озерах слід застосовувати інше підгодовування з використанням великих зернових (кукурудза, перловка, геркулес)

Для дріб'язку це підгодовування буде не по зубах, при цьому на неї ми привабимо більшого карася.

Рецепт прикормки для таких умов:

  • одна частина геркулесу;
  • одна частина панірувальних сухарів;
  • одна частина землі з кротовин.

Все це змішайте і сформуйте в свого роду кулі для закидання в воду. Таку прикормку потрібно зволожувати при формуванні куль. Це потрібно, щоб при закиданні куля швидше опускалася на дно і не розсипалася на частини.

Щоб підгодовування добре зволожилося і як слід набухло, потрібно близько двох годин часу.

Як правильно підгодовувати карася

Перед початком лову роблять масовий закорм риби. Кидають близько 7-8 куль підкормки в місце, де будете ловити рибу. 5 куль зробіть такими, щоб вони розбилися при ударі об воду, а 3 кулі - при ударі об дно водойми.

Наступний закорм можна буде робити не раніше ніж через 5 годин.

Раніше ми писали також, що категорично заборонено робити на рибалці, щоб не залишитися без улову.

Також повідомлялося, коли в червні 2022 буде найкращий кльов згідно з календарем рибалки.

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