Зробіть прикормку на карася своїми руками: два способи для повного садка риби
Карась - один з найпопулярніших серед рибалок видів риби. В основному його ловлять на водоймах зі стоячою водою - ставках, озерах, затоках і так далі. І хоча його вивудити простіше, ніж ту ж щуку, потрібно знати певні хитрощі.
Як вдома приготувати прикормку для карася - читайте нижче в нашому матеріалі.
Експерт говорить, що карась - риба яка легко привчається до одного місця годівлі і звичайно ж це тільки на руку рибалці.
Багато що залежить від водойми
- У водоймі тільки карась (таке буває на платних водоймах, де рибу заселяють штучно).
- Звичайні ставки, на яких живе крім карася і інша риба.
Якщо тільки карась
Якщо немає іншої риби, не потрібно хвилюватися, що на підгодовування прийде інша риба.
Змішайте панірувальні сухарі, кисломолочний йогурт і бажано землю з кротовин. Це земля, яку кріт виніс на поверхню грунту, створюючи свої підземні ходи - її можна знайти на полях, в лісі на галявинах, на ґрунтових дорогах (цей ґрунт дуже чистий - без насіння, корінців, черв'яків, личинок і т. д.).
Кисломолочні продукти викличуть у карася непомірний апетит, а земля з кротовин не дає йому відразу насититися. Суміш такої приманки формується в кулі і закидається безпосередньо на місце лову.
Але якщо на водоймах є інша риба, таке підгодовування не підійде, адже воно приверне іншу дрібну рибу.
Якщо на водоймі є інша риба
На звичайних озерах слід застосовувати інше підгодовування з використанням великих зернових (кукурудза, перловка, геркулес)
Для дріб'язку це підгодовування буде не по зубах, при цьому на неї ми привабимо більшого карася.
Рецепт прикормки для таких умов:
- одна частина геркулесу;
- одна частина панірувальних сухарів;
- одна частина землі з кротовин.
Все це змішайте і сформуйте в свого роду кулі для закидання в воду. Таку прикормку потрібно зволожувати при формуванні куль. Це потрібно, щоб при закиданні куля швидше опускалася на дно і не розсипалася на частини.
Щоб підгодовування добре зволожилося і як слід набухло, потрібно близько двох годин часу.
Як правильно підгодовувати карася
Перед початком лову роблять масовий закорм риби. Кидають близько 7-8 куль підкормки в місце, де будете ловити рибу. 5 куль зробіть такими, щоб вони розбилися при ударі об воду, а 3 кулі - при ударі об дно водойми.
Наступний закорм можна буде робити не раніше ніж через 5 годин.
Раніше ми писали також, що категорично заборонено робити на рибалці, щоб не залишитися без улову.
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