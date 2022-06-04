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Робимо прикормку для коропа своїми руками: п'ять способів для шаленого кльову

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Субота 04 червня 2022 07:45
Робимо прикормку для коропа своїми руками: п'ять способів для шаленого кльову Фото: Як виловити коропа (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Короп - безцінний трофей для кожного рибалки. Тягнути його дуже приємно, особливо, якщо особина крупна, а їсти запеченим в духовці з лимончиком - ще приємніше. Однак ця риба дуже обережна й вивудити її ще та задача.

Як правильно зробити прикормку для риби - читайте в нашому матеріалі.

У ловлі коропа важливо, щоб прикорм містив крупну фракцію, яку не могла б з'їсти дрібна риба, що може мешкати у водоймі. Якщо підійде дріб'язок, він почне часто клювати й зіпсує вам рибалку.

Правила приготування прикорму для коропа

Для прикорму підійде кукурудза, горох, картопля, горохове пюре, комбікорм та інші крупи, корм для тварин. Для посилення смаку можна додавати в прикорм сухе молоко і / або рибне борошно. Останнє можна купити в магазині, а можна зробити самому. Для цього треба висушити рибу і перемолоти її в порошок.

У коропа дуже хороший нюх, тому в рецептурі прикормок використовуються комбікорм, макуха, висівки, сухе молоко або вершки.

Найкращі домашні рецепти прикорму

Рецепт № 1 (для великої компанії рибалок)

  • 400 г сухого молока
  • 1200 г манної крупи
  • 300 г цукру
  • 500 г котячого або собачого гранульованого корму
  • 400 г меленого смаженого арахісу
  • 1200 г панірувальних сухарів
  • 2000 г кукурудзяної крупи
  • 400 г макухи
  • 500 г подрібнених вівсяних, кукурудзяних або пшеничних пластівців.

Змішайте всі інгредієнти, дайте настоятися протягом 10-15 хвилин, щоб всі компоненти просочилися запахом один одного. Після прибуття на місце додайте в суміш води безпосередньо з водойми, ретельно переміщайте і дайте постояти 5-10 хвилин.

Рецепт № 2 (найпростіший)

У рівних пропорціях візьміть

  • горох
  • пшоно
  • перловку

Залийте водою і зваріть кашу. У процесі варіння помішуйте, щоб не підгоріло. Після того, як каша звариться, додайте запашну (нерафіновану) соняшникову олію для посилення запаху, 2 столові ложки меду, панірувальні сухарі (їх кількість має бути 1/5 частини від загальної маси) і макухи (1/10 від загальної маси). Дайте постояти 30 хвилин.

Рецепт №3 (найдоступніший)

Найпростіший і доступний рецепт прикормки для коропа робиться на основі картопляного пюре. У пюре додайте склянку подрібнених підсмаженого насіння соняшника і вбийте сире яйце для зв'язки. У таку суміш можна додати різні ароматизатори (про них можна почитати у кінці статті), які привернуть рибу запахом.

Рецепт №4 (кукурудза з печивом)

  • 1500 г кукурудзяної крупи
  • 1000 г панірувальних сухарів (пшеничних)
  • 1000 г подрібненого вівсяного печива
  • 1000 г пластівців (вівсяних, пшеничних, кукурудзяних)
  • 1000 г кукурудзяного борошна
  • 500 г смаженого арахісу
  • 500 г печива з ароматом топленого молока

Вдома готують тільки суху суміш. Для цього всі інгредієнти добре перемішують і розкладають в пакетики. Прийшовши на місце підгодовування, в суміш потрібно додати трохи води з водойми, а також в залежності від сезону додати ароматизатори або компоненти тваринного походження.

Рецепт № 5 (класичний)

Для цього вам треба приготувати звичайну мамалигу.

  • 1 склянка пшеничного борошна
  • 1 склянка кукурудзяного борошна
  • 100 г шоколаду
  • 1 ст. л. меду
  • 1 ч. л. солі

Борошно потрібно підсушити на сковороді. Пересипте його в каструлю і додайте сіль, добре перемішайте. Додайте шоколад, розтопіть, влийте близько склянки гарячої води, перемішайте до стану однорідної маси і знову добре вимішайте. Якщо проглядається борошно, влийте ще трохи води, перемішайте. Далі вимісіть, як тісто, скачавши невеликі кульки. Розкладіть їх по пакетам. Специфіка цієї приманки в тому, що вона добре тримається у воді, навіть при сильній течії.

Які ароматизатори використовують для коропа

Ароматизатори можна придбати в рибальському магазині і можна зробити своїми руками. Вони бувають у вигляді спрею, крапель, порошку.

Улюбленими запахами коропа вважаються: ваніль, мед, фруктові аромати, карамель, коноплі, часник, аніс. Такі краще для холодної пори року, а для теплої: креветка, краб, мушля, часник, також коноплі.

Раніше ми писали також, як зробити прикормку для карася власними силами.

Також повідомлялося про найкращі дні для риболовлі у червні.

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