Эти хитрости помогут рыбакам наловить полный садок карасей

Карась - один из самых распространенных трофеев украинских рыбаков. Эта рыба неприхотлива, однако и с ней есть много тонкостей и хитростей.

Когда, куда идти на карася, на что и как ловить - читайте ниже в нашем материале Styler.

Эксперты говорят, что поймать карася в июне не вызовет трудностей, если вы опытный рыбак, а водоем вам знаком. Как же найти карася на новом озере, реке, пруду?

Где ловить карася в первый места лета

В малых водоемах карась способен закончить нерест за несколько дней, а в больших и глубоких этот процесс длится значительно дольше.

Если в водоеме присутствует густая растительность, а тем более бьют холодные ключи, вода в ней прогревается медленно, соответственно нерест может происходить дольше, чем месяц - вплоть до конца июня. Чем теплее погода и вода, тем быстрее заканчивается икрометание.

По окончании нереста и короткого посленерестового отдыха карась начинает активно клевать, стремясь за счет корма восполнить утраченную энергию. Во время посленерестового жора его можно с хорошим результатом ловить как на поплавковые, так и на донные снасти.

Это важно! Если в водоеме изобилие водорослей и корма, то карась в отношении приманок будет проявлять избирательность.

Поэтому рекомендуется перед поездкой на рыбалку запастись различными видами наживок и растительных насадок: черви, опарыши, мотыль, овсяные хлопья, ржаной хлеб, жмых, консервированная кукуруза и тому подобное.

Фото: Как поймать карася (pixabay)

Когда надо идти на рыбалку, и какое место выбрать

Это зависит от рыб, которые населяют водоем помимо карася. Если у него нет конкурентов (мелких шустрых рыб), он будет активно питаться вечером и утром.

Если же в водоеме полно плотвы, верховодки, прожорливого ротана, карась будет клевать и днем.

Если главным конкурентом карася за еду является ротан, карась выходит кормиться ближе к середине водоема, и питается в основном у поверхности воды.

При ловле на реке лучшим местом будет залив со слабым или отсутствующим течением. В таких заливах обычно растут камыш и кувшинка. Именно вблизи зарослей будет держаться карась.

На прудах и озерах ситуация похожая. Карась держится около растительности, которая растет вдоль берега. Если водоем чист от зарослей, поищите карася вблизи упавших в воду веток. Но будьте осторожны, в таких местах легко потерять снасти.

Если и деревьев нет, нужно искать участки с подводной растительностью, и ловить на границе растительности и чистой воды.

Особенности снасти и наживки

Карася можно ловить на разные виды удочек, донку. Важно чтобы удочка была тяжелой, и позволяла делать заброс, не цепляясь за кусты и деревья.

Леска должна быть достаточно тонкой. Толщина основной лески - не более 0,16 мм, а поводок на 0,02 мм тоньше. В качестве поплавка лучше всего использовать "гусиное перо", и похожие формы.

Универсальной наживкой для карася является червь. Интересно, что его лучше всего добывать непосредственно на водоеме. Замечено, что карасю нравится местный червь, даже если он невзрачный и выглядит не аппетитно.

Так же хорошими наживками являются болтушка (тесто из манной крупы), перловка, мякиш хлеба. Если вы впервые идете не водоем, возьмите разные виды наживок, чтобы понять предпочтения карася.

Прикорм для ловли карася в июне подойдет практически любой. Смесь для прикорма можно сделать самому или купить в магазине уже готовую прикормку с пометкой "карась".

Если вокруг есть животноводческие хозяйства, или вы ловите в деревне, где люди держат скот, в прикормку можно смело добавлять комбикорм. Если у водоема растет анис, в качестве ароматизатора он будет просто идеален. Помните, что карась не любит менять предпочтения, и любит местные запахи и еду.

Не забывайте добавлять вашу наживку в прикорм.

Фото: Карась - неприхотливая рыба (pixabay)

Следите за погодой перед походом на рыбалку

На клев любой рыбы больше всего влияют колебания атмосферного давления. Резкие скачки давления приводят к тому, что рыба практически не клюет, особенно, если давление "скачет" вверх.

А лучше всего рыба клюет, когда давление стабильное в течение нескольких дней, или медленно снижается.

Любимое давление карася - 755-765 мм рт. ст.

Карась любит теплую погоду, но в жару клюет хуже. В то же время, когда температура поднялась на несколько градусов после длительного похолодания, вполне можно ожидать активности рыбы.

При резком похолодании рыба становится менее активной и прожорливой, уходит на глубину.

Карась клюет при 12-30 градусах, а интенсивно - при 19-23.