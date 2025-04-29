Валерий Бондарь и Даша Савина задумались о пополнении в семье: что известно

Центральный защитник "Шахтера" и сборной Украины Валерий Бондарь, который счастлив в браке с журналисткой Дашей Савиной, поделился мыслями о семейной жизни и планах.

Об этом Бондарь рассказал в интервью РБК-Украина.

На вопрос журналиста про секрет семейного счастья Бондарь ответил просто.

"На самом деле никакого секрета нет. Просто мы любим друг друга и, прежде всего, стараемся быть хорошими людьми", - признался футболист.

Также спортсмен прокомментировал вопрос о пополнении в семье во время войны.

"Да, на самом деле думаем, но ничего заранее не хочу говорить", - отметил Валерий Бондарь.

К слову, у молодой семьи уже есть свои традиции.

"Семейная традиция, если так можно сказать, - собираемся семьей раз в месяц. К нам приезжают родители и мы сидим, проговариваем что-то, рассказываем какие-то истории. Празднуем, если есть какой-то праздник", - рассказал он.



Валерий Бондарь и Даша Савина (фото: instagram.com/valeriybondar_44)

История любви Валерия Бондаря и Даши Савиной

В юности Даша встречалась с футболистом "Динамо" Владиславом Супрягой. Их отношения длились четыре года, но, по словам девушки, со временем они перестали развиваться и пара разошлась.

Вскоре после разрыва журналистка познакомилась с Валерием Бондарем, защитником "Шахтера", которого впоследствии назвала своей настоящей любовью. Их отношения вызвали резонанс: футбольное сообщество раскритиковало пару после первого совместного фото в Instagram. Особенно возмутились игроки "Днепра-1", где к тому времени выступал Супряга.

В соцсетях в адрес Савиной сыпались оскорбления. Однако пара сумела выстоять против обвинений хейтеров.

Вскоре они начали жить вместе, а летом 2020 года поженились.



Валерий Бондарь и Даша Савина (фото: instagram.com/valeriybondar_44)

Что известно про Валерия Бондаря

Будущий футболист родился в 1999 году в Харькове.

Бондарь представлял Украину на юношеском и молодежном уровне. В составе молодежной сборной Украины он принимал участие на чемпионате мира 2019 и был ее капитаном. На этом турнире футболист принял участие во всех семи матчах. Сборная Украины стала чемпионом мира, выиграв этот турнир.

Дебют в национальной сборной Украины состоялся 11 ноября 2020 года.



Валерий Бондарь с супругой (фото: instagram.com/valeriybondar_44)

Что известно про Дашу Савину

Савина совмещает карьеру журналиста и модели.