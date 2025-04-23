Елена Кравец ответила, вернется ли в "Квартал 95"

Украинская актриса Елена Кравец призналась, насколько тяжело ей давалось решение уйти из "Квартала 95" и допускает ли она мысль, что вернетесь в шоу.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью артистки для OBOZ.ua.

По словам знаменитости, решение уйти из "Квартала" ей далось тяжело, ведь это был важный период ее становления, роста и творчества.

"Решение уйти из 'Квартала' было для меня непростым. Это огромная часть моей жизни, и там - очень родные, очень важные для меня люди, с которыми росла, творила, проживала свои самые яркие профессиональные этапы. Поэтому было трудно", - признается Кравец.

Однако внутреннее ощущение подсказывало, что настал момент двигаться дальше.

Актриса отметила, что прощание с командой происходило дистанционно, ведь на тот момент она находилась не в Украине. Однако все прошло спокойно и с уважением. Елена Кравец в составе "Квартала 95" (фото: instagram.com/lennykravets)

"Коммуникация с коллегами происходила спокойно, с уважением. Я на тот момент была не в Украине, поэтому общались преимущественно через переписку. Я очень благодарна, что меня приняли с пониманием. Даже если просто сделали вид, что поняли - благодарна и за это", - поделилась Елена.

Сейчас общение с коллегами стало реже, однако между ними не осталось никакого напряжения или обид. Наоборот - актриса с теплотой вспоминает этот период.

"Мы сейчас общаемся редко, но я не чувствую между нами обид или напряжения. Во мне осталось тепло", - отмечает она.

На вопрос, могла бы она вернуться в коллектив, Кравец ответила осторожно, однако не исключает ни одного варианта. Елена Кравец (фото: instagram.com/lennykravets)

"Допускаю ли я возвращение? По состоянию на сейчас - вряд ли. Но в жизни никогда нельзя говорить 'никогда'", - подытожила звезда.

Напомним, в составе развлекательного шоу "Квартал 95" актриса Елена Кравец была около 25 лет - с 1998-го.

О своем решении попрощаться с коллегами она сообщила в 2022 году.

Позже она объяснила свое решение тем, что в определенный период своей жизни почувствовала внутреннюю потребность сделать паузу в карьере. И когда эта пауза затянулась, поняла, что пришло время уходить.