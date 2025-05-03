Зарплата в "Квартале 95": Коля Зырянов сказал, сколько получал за шутки

Украинский комик Николай Зырянов вспомнил, как писал шутки для студии "Квартал 95", сколько за это получал и почему решил уйти.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью юмориста для YouTube-канала Бомбардир.

По словам юмориста, работа в "Квартале" пришлась на период после того, как Владимир Зеленский покинул проект и стал президентом.

И хотя это был уже другой этап развития студии, для него это был важный опыт.

"Это был классный период, потому что это была стабильная зарплата... ну типа это важно было. Две-три (тысячи долларов, - прим. Ред) наверное. И то - это надо было хорошо пописать, типа, чтобы приняли шутки", - поделился Коля.

Юморист объяснил, как происходил процесс создания номеров.

"Даже не шутки, а номера. Ты приносишь номер - в нем должен быть классный ход, и, например, 5-10 шуток, в этой идее. Работают шутки - если они типа классные, то перенимают идею", - рассказал Зырянов. Коля Зырянов (фото: instagram.com/pan.mykolai)

Также он отметил, что написание некоторых тем требовало жизненного опыта, которого в 25 лет еще не хватало.

"Мне там было 25. Я просто иногда некоторые темы... когда там номера об отношениях - я просто, ну не знал, что это такое", - пояснил комик.

В определенный момент он понял, что пришло время перемен. Причиной стали перспективы YouTube-канала, который начал активно расти.

"Когда уже в YouTube начало там у нас стрелять сильнее... уже миллион собирать, мы с Андрюхой поговорили. Он такой: "Давай, наверное... может у нас сразу не будет столько денег, как ставка какая-то, которая плюс-минус квартальная... но есть перспективы". Я такой: "Ну да, я там немножко устал'", - вспомнил Коля. Коля Зырянов (фото: instagram.com/pan.mykolai)

Относительно будущего самого "Квартала 95", Коля считает, что для обновления проекта нужны решительные шаги.

"Я думаю, что просто это надо очень все сильно реформировать. Признать свои ошибки... наверное, уволить очень большое количество людей, набрать в сторону, наверное, омоложения, современности", - убежден комик.

Напоследок он добавил, что несмотря на нынешнюю критику, на тот момент "Квартал" оставался самой высокой планкой для молодого автора.

"Это круто. Я достаточно молод, я там - это классно", - заверил Николай.

Краткая биография Коли Зырянова

Николай Зырянов родился 1 мая 1995 года в Днепре. Еще с детства он проявлял незаурядное чувство юмора, что впоследствии стало толчком к участию в различных комедийных проектах. Первую громкую известность ему принесло участие в телешоу "Рассмеши комика", где его умение вызывать смех высоко оценили как судьи, так и зрители.

Далее Николай присоединился к проекту "Лига смеха", где выступал в составе команды "Капитан Кентавр". Команда получила признание, став одной из лучших среди представителей Днепра, а их выступления транслировались на телевидении и получали положительные отзывы.

Сейчас Зырянов продолжает развивать свою карьеру - он активно выступает вживую и создает контент для социальных сетей. В 2019 году вместе с Андреем Лузаном и Валиком Михиенко он основал YouTube-канал "Львы на джипе". "Львы на джипе" (фото: instagram.com/pan.mykolai)

Изначально видео выходили на русском, однако после начала полномасштабного вторжения вся команда полностью перешла на украинский язык.