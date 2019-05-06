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Грози накриють всю країну: синоптики дали прогноз на понеділок

STYLERЖиття    06.05.2019 - 06:12
Грози накриють всю країну: синоптики дали прогноз на понеділок
Погода в Україні на 6 травня - синоптики прогнозують грози і дощі (ілюстративне фото: pixabay.com)

Синоптики прогнозують грози та дощі по всій Україні

Погода в Україні на 6 травня може істотно зіпсуватися. Дощі накриють всю країну, за винятком деяких східних областей. Про це розповіли синоптики Укргідрометцентру.

Як повідомляється в прогнозі, грозові зливи накриють всі регіони нашої країни. Суха погода збережеться в Харківській, Луганській, Донецькій та Запорізькій областях. Дощі будуть супроводжуватися грозою і поривами вітру. Крім того, українців чекає похолодання.

Грози накриють всю країну: синоптики дали прогноз на понеділок

Погода в Україні на 6 травня - синоптики прогнозують грози і дощі (ілюстративне фото: pixabay.com)

В західних областях нашої країни стовпчики термометрів опустяться на 5-7 градусів тепла: середня денна температура коливатиметься в межах від +8 до +19 градусів. При цьому ближче до центру України температура буде підвищуватися. У північних, центральних і південних областях температура триматиметься в межах +15... +20 градусів. Найхолодніше буде в Києві - +15... +17 градусів. Найбільше пощастить мешканцям східних областей, яких циклон практично не торкнеться. Там температура повітря буде досить теплою - +20... +25 градусів.

Вночі температура повітря на Заході України триматиметься на рівні +5... +12 градусів. В інших областях трохи тепліше - +9... +13 градусів.

Грози накриють всю країну: синоптики дали прогноз на понеділок

Погода в Україні 6 травня (скріншот: meteo.gov.ua)

6 травня відзначається день пам'яті великомученика Георгія Побідоносця. У народі його називали Єгорій Вешній, і пов'язано це було з приходом весни. За народним повір'ям, Єгорій Вешній володіє чарівними ключами, якими відмикає весняну землю і випускає росу, чому починається бурхливе зростання трав: "Єгорій землю відмикає". В цей час прилітають ластівки: "Ластівка прилетіла, скоро грім загримить".

Нагадаємо, що раніше синоптики прогнозували погіршення погодних умов у столиці України.

До цього синоптики дали невтішний прогноз на неділю.

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