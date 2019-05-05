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У Києві сьогодні погіршиться погода

Новини » Суспільство    05.05.2019 - 15:27
У Києві сьогодні погіршиться погода
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Погана погода утримається до кінця доби

Синоптики попередили про погіршення погоди у Києві у неділю, 5 травня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр при Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, у найближчу годину з утримання до кінця доби у столиці та Київській області очікуються пориви вітру силою 15-20 м/с.

"По Києву та Київській області  у найближчу годину з утриманням до кінця доби 5 травня пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться в заяві синоптиків.

Нагадаємо, за даними Укргідрометцентру, 5 травня в Україну повернеться тепло, але у західних областях країни пройдуть грозові дощі. Вдень, за прогнозами синоптиків, стовпчики термометрів піднімуться до +25.

Так, на сході погода буде теплою та малохмарною. У центрі опади очікуються лише у Полтавській області, вдень до +24. На півдні без опадів, вдень температура коливатиметься від +19 до +23.

У західних областях сьогодні очікуються дощі з грозами, сухо буде лише на Закарпатті, вдень температура підніметься до +21. На півночі без опадів, вдень до +23.

Крім того, синоптики попередили про можливе підняття рівня води у річках Закарпатської області та басейнів Прута та Сірета. За прогнозами Укргідрометценту, вода підніметься на 0,3 - 0,1 м у період з 5 по 7 травня.

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