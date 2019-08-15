В Україні вночі температура опуститься до +10

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Прохолодне повітря охопить північно-західну половину України

Погода в Україні: Укргідрометцентр попереджає, що температура повітря вночі опуститься до 10 градусів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані відомства.

Зокрема, 16 серпня прохолодне повітря охопить північно-західну частину України, решта території країни ще залишиться у теплій повітряній масі. Температура в західних, більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях вночі 10-15 градусів, в західній частині країни місцями 7-9 градусів, вдень 19-24. При цьому на решті території вночі 14-19, а вдень 25-30 градусів.

Крім того, в столиці завтра прогнозують місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15, а вдень близько 20 градусів.

У суботу, 17 серпня, температура вночі 11-16 градусів, а у західній частині місцями 8-10 градусів. При цьому в східних і південних областях вночі 13-18 градусів. У Києві в суботу температура вночі складе 13-15 градусів, а вдень - 22-24 градуси.

Нагадаємо, синоптики попереджають про погіршення погодних умов у деяких областях в четвер, 15 серпня. За даними Укргідрометцентру, 15 серпня у західних та Житомирській областях грози, вночі на Закарпатті та Прикарпатті значні дощі (I рівень небезпеки).

Як писало РБК-Україна раніше, 15 серпня у західних, Житомирській, місцями у Вінницькій та Київській областях погіршиться, синоптики передають дощі та грози.

Варто відзначити, що в Києві липень був дуже холодним. За даними Центральної геофізичної обсерваторії, середньомісячна температура повітря липня склала 19,8 градусів і виявилася вищою за кліматичну норму всього на півградуса.