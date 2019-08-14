Різко похолодає: синоптики назвали області, яким не пощастить з погодою

Погода в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні у четвер сильно засмутить жителів кількох областей

Погода в Україні у четвер, 15 серпня, очікується несприятливою в декількох областях. Синоптики прогнозує різке і сильне зниження температури повітря, а також сильні дощі з грозами.

Погода на сході України очікується суха і сонячна, без опадів. Нічна температура повітря в регіоні складе +17 +19 градусів, удень стовпчики термометрів піднімуться до +30 +32 градусів.

У південних областях країни опади не прогнозуються, вдень буде сонячно, можлива невелика хмарність. Вночі очікується від +17 до +20 градусів, удень повітря прогріється до +28 +32 градусів. У Криму сонячно і сухо, без опадів. Вночі +17 +19 градусів, вдень +29 +31 градус.

На півночі країни синоптики прогнозують суху і сонячну погоду, без опадів. Вночі в регіоні +16 +18 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть +25 +27 градусів.

Західні області накриє сильними дощами, зливами, місцями можливі грози. Вночі в регіоні температура повітря опуститься до +13 +16 градусів, удень повітря прогріється до +18 + 21 градуса.

В центральній частині країни буде сонячно, опади не прогнозуються. Нічна температура повітря складе +16 +19 градусів, удень повітря прогріється до +28 +31 градуса.

У Києві також очікується зниження температури повітря, однак опади не прогнозуються. Вночі від +16 до +18, вдень повітря прогріється до +24 +26 градусів.

Погода в Україні 15 серпня

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що синоптики попередили про сильне погіршення погоди в декількох областях України.

А також розповідали про те, що у четвер у кількох областях очікується сильне похолодання і дощі.