Синоптики попереджають про значні дощі та грози

Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Разом з тим у ряді областей переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Погода в Україні 15 серпня: синоптики попереджають про погіршення погодних умов в деяких областях. Про це повідомляє прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Зокрема, за даними УкрГідрометцентру, 15 серпня у західних та Житомирській областях грози, вночі на Закарпатті та Прикарпатті значні дощі (І рівень небезпечності)

При цьому у четвер у центральних, східних та південних областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Також синоптики попереджають про підвищення рівнів води на водоймах країни.

Зокрема, за прогнозами у зв`язку з очiкуваними дощами очiкуються пiдйоми рiвнiв води над рiвнями на 8 годину 13 серпня без негативних наслідків:

15 серпня на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) на 0,2 - 1,2 м, на річках Закарпаття - 0,2-1,0 м;

16 серпня на рiчках басейну Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська обл.) на 0,2-0,7 м.

"Мiсцями можливий початковий вихiд води на заплаву р. Вишня - с. Твiржа (Львiвська обл.), р. Луга - м.Володимир-Волинський (Волинська обл.). При значних дощах можливе формування значного мiсцевого схилового стоку, локальних селевих потоків", - сказано у повідомленні.

Крім того, у зв`язку iз збереженням значних дощiв 15 серпня на рiчках басейну Днiстра (Львiвська обл.) очiкується продовження пiдйому рiвнiв води на 1,0 - 1,5 м над поточними рiвнями.

"Мiсцями затоплення заплав, с/г угiдь. При сильних дощах, мiсцевого схилового стоку ймовiрне початкове затоплення господарських об'єктів в прирічкових населених пунктах у Старосамбiрському, Самбiрському, Туркiвському та Дрогобицькому районах Львiвської обл. 15 серпня, при сильних дощах, в Карпатах існує загроза формування селевих потоків", - попереджають у ДСНС.

Також 15-16 серпня на рiчках басейну Прута та Сірету очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,2-0,7 м над поточними рiвнями, без негативних наслідків.

Нагадаємо, 15 серпня дощі та грози накриють західні області, а на сході очікується мінлива хмарність.

Як писало РБК-Україна раніше, 15 серпня у західних, Житомирській, місцями у Вінницькій та Київській областях погіршиться, синоптики передають дощі та грози.

Додамо також, у Києві липень був дуже холодним. За даними Центральної геофізичної обсерваторії, середньомісячна температура повітря липня склала 19,8 градусів і виявилася вищою за кліматичну норму всього на півградуса.