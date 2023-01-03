Перед какими анализами категорически запрещено есть: это влияет на качество результата

Каждая сдача анализов включает неизменный элемент - обязательную голодовку накануне. По крайней мере, так думают многие. Однако это ошибка, ведь только перед определенными анализами нельзя есть для более точного результата.

Об этом рассказала семейный врач Елена Мацех в Instagram .

По словам врача, есть некоторые факторы, которые влияют на уровне некоторых веществ в крови. Среди них - еда, кофеин, жевательная резинка, стресс, спорт, лекарства и курение.

В частности, питательные вещества (жиры, белки, углеводы, минералы) из пищи и напитков поступают в кровь. Поэтому изменяется их концентрация и характеристики отличаются от нормы, рассчитанной для анализа на голодный желудок.

Сколько времени нельзя есть перед сдачей анализов

Врач говорит, что достаточно будет 8-12 часов, исключить следует также кофеин.

Воду пить можно даже в день проведения анализов.

Однако важно за сутки до сдачи любых анализов воздержаться от жирной пищи. Все потому, что слишком высокие уровни липидов в крови могут сделать мутную сыворотку и повлиять на показатели.

К тому же есть анализы, которые менее чувствительны к употреблению пищи, но реагируют на прием лекарств, биодобавок и стресс.

Поэтому, если врач вам назначил какое-либо обследование, то всегда сообщайте обо всех препаратах, которые принимаете.

Перед какими анализами нельзя есть

Глюкоза крови

Это для диагностики сахарного диабета. После еды уровень глюкозы возрастает, поэтому возрастает риск ложного диагноза.

Железо сыворотки крови

Диагностика железодефицитной анемии. Если поесть перед таким анализом, то результаты будут неправильными.

Витамин В12

Это диагностика В12-дефицитной анемии и других состояний.

Липидограмма (оценивает обмен жиров)

Показатели могут существенно измениться после еды или алкоголя. Высокие показатели могут свидетельствовать о риске сердечно-сосудистых заболеваний.

Перед какими анализами можно есть

В список анализов, перед которыми не нужно голодать, входят: