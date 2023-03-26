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Семейный врач назвал анализ кала, который очень важно сдавать

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Воскресенье 26 марта 2023 17:35
Семейный врач назвал анализ кала, который очень важно сдавать Какой анализ кала важно сдавать (коллаж Styler)
Автор: Светлана Мащенко

Анализы помогут определить некоторые состояния и болезни, которые врач не сможет диагностировать по симптомам или при осмотре пациента. Мы часто сдаем кровь, мочу, а вот кал - значительно реже. Но есть один анализ, который считается очень важным.

Об этом в Instagram рассказал семейный врач Михаил Цюрак.

Это - анализ кала на скрытую кровь

По словам медика, такой анализ поможет вовремя диагностировать опасный вид онкологии - рак толстой кишки. Болезнь входит в топ наиболее распространенных онкологических заболеваний в мире.

Несвоевременно диагностированный рак - это высокая вероятность того, что его течение закончится для человека инвалидностью или смертью.

Однако есть методы, позволяющие выявить рак на ранних стадиях, когда лечение еще дает эффект. В частности, к таким исследованиям относят анализ кала на скрытую кровь.

Что такое скрытая кровь в кале и при чем здесь рак кишечника?

Скрытая кровь в кале - это небольшая примесь крови, которую невооруженным глазом увидеть невозможно.

Такие примеси крови (которые являются кровяные белки - гемоглобин и трансферрин) бывают в кале, когда опухоль в кишечнике только начинает расти.

Анализ кала на скрытую кровь позволяет обнаружить эти примеси химическим способом и заподозрить опухоль кишечника. При положительном анализе пациент направляется на дальнейшее обследование.

"Обращайтесь к семейному врачу за направлением на тест на скрытую кровь в кале, помните, рак легче вылечить, когда он на начальной стадии", - посоветовал доктор Цюрак.

Раньше мы писали о ненужных анализах, которые может назначить врач.

Кроме того, семейный врач предупредил об опасности для сердца.

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