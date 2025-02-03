"Грэмми-2025": 9 худших образов звезд с красной дорожки

Сегодня ночью в Лос-Анджелесе состоялась 67-я церемония вручения премии "Грэмми" , которая каждый год объединяет ведущих представителей музыкальной индустрии. Звездные гости тщательно готовились к мероприятию, но не у всех получилось угадать с образами.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает разобрать самые неудачные из них.

Джейден Смит

Одним из первых удивил публику Джейден Смит, появившись на красной дорожке "Грэмми-2025" в костюме Louis Vuitton и необычном головном уборе в форме черного дома.

Джейден Смит (фото: Getty Images)

Этот аксессуар - "Вампирский замок" от бренда Abodi, созданный в сотрудничестве с арт-директором чехословацкого Vogue.

Пэрис Хилтон

Не смогла приятно удивить и Пэрис Хилтон, которая выбрала для премии устаревшее платье из телесной сетки, обильно усыпанное камнями и стразами.

Пэрис Хилтон (фото: Getty Images)

И это еще не все модные провалы вечера - больше неудачных образов смотрите далее.

Джой Вилья

Джой Вилья (фото: Getty Images)

St. Vincent

St. Vincent (фото: Getty Images)

Нора Джонс

Нора Джонс (фото: Getty Images)

Грэйс Латойя

Грэйс Латойя (фото: Getty Images)

Алиша Киз

Алиша Киз (фото: Getty Images)

Сьерра Феррелл

Сьерра Феррелл (фото: Getty Images)

Джесси Джо Диллон

Джесси Джо Диллон (фото: Getty Images)