"Грэмми-2025": 9 худших образов звезд с красной дорожки
Сегодня ночью в Лос-Анджелесе состоялась 67-я церемония вручения премии "Грэмми", которая каждый год объединяет ведущих представителей музыкальной индустрии. Звездные гости тщательно готовились к мероприятию, но не у всех получилось угадать с образами.
РБК-Украина (проект Styler) предлагает разобрать самые неудачные из них.
Джейден Смит
Одним из первых удивил публику Джейден Смит, появившись на красной дорожке "Грэмми-2025" в костюме Louis Vuitton и необычном головном уборе в форме черного дома.
Джейден Смит (фото: Getty Images)
Этот аксессуар - "Вампирский замок" от бренда Abodi, созданный в сотрудничестве с арт-директором чехословацкого Vogue.
Пэрис Хилтон
Не смогла приятно удивить и Пэрис Хилтон, которая выбрала для премии устаревшее платье из телесной сетки, обильно усыпанное камнями и стразами.
Пэрис Хилтон (фото: Getty Images)
И это еще не все модные провалы вечера - больше неудачных образов смотрите далее.
Джой Вилья
Джой Вилья (фото: Getty Images)
St. Vincent
St. Vincent (фото: Getty Images)
Нора Джонс
Нора Джонс (фото: Getty Images)
Грэйс Латойя
Грэйс Латойя (фото: Getty Images)
Алиша Киз
Алиша Киз (фото: Getty Images)
Сьерра Феррелл
Сьерра Феррелл (фото: Getty Images)
Джесси Джо Диллон
Джесси Джо Диллон (фото: Getty Images)
Ранее мы делали подборку с лучшими нарядами звезд на церемонии вручения Грэмми-2025.