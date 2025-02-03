ua en ru
Пн, 03 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

"Грэмми-2025": 9 худших образов звезд с красной дорожки

Понедельник 03 февраля 2025 12:10
UA EN RU
"Грэмми-2025": 9 худших образов звезд с красной дорожки Худшие образы звезд на "Грэмми-2025" (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Сегодня ночью в Лос-Анджелесе состоялась 67-я церемония вручения премии "Грэмми", которая каждый год объединяет ведущих представителей музыкальной индустрии. Звездные гости тщательно готовились к мероприятию, но не у всех получилось угадать с образами.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает разобрать самые неудачные из них.

Джейден Смит

Одним из первых удивил публику Джейден Смит, появившись на красной дорожке "Грэмми-2025" в костюме Louis Vuitton и необычном головном уборе в форме черного дома.

&quot;Грэмми-2025&quot;: 9 худших образов звезд с красной дорожкиДжейден Смит (фото: Getty Images)

Этот аксессуар - "Вампирский замок" от бренда Abodi, созданный в сотрудничестве с арт-директором чехословацкого Vogue.

Пэрис Хилтон

Не смогла приятно удивить и Пэрис Хилтон, которая выбрала для премии устаревшее платье из телесной сетки, обильно усыпанное камнями и стразами.

&quot;Грэмми-2025&quot;: 9 худших образов звезд с красной дорожкиПэрис Хилтон (фото: Getty Images)

И это еще не все модные провалы вечера - больше неудачных образов смотрите далее.

Джой Вилья

&quot;Грэмми-2025&quot;: 9 худших образов звезд с красной дорожкиДжой Вилья (фото: Getty Images)

St. Vincent

&quot;Грэмми-2025&quot;: 9 худших образов звезд с красной дорожкиSt. Vincent (фото: Getty Images)

Нора Джонс

&quot;Грэмми-2025&quot;: 9 худших образов звезд с красной дорожкиНора Джонс (фото: Getty Images)

Грэйс Латойя

&quot;Грэмми-2025&quot;: 9 худших образов звезд с красной дорожкиГрэйс Латойя (фото: Getty Images)

Алиша Киз

&quot;Грэмми-2025&quot;: 9 худших образов звезд с красной дорожкиАлиша Киз (фото: Getty Images)

Сьерра Феррелл

&quot;Грэмми-2025&quot;: 9 худших образов звезд с красной дорожкиСьерра Феррелл (фото: Getty Images)

Джесси Джо Диллон

&quot;Грэмми-2025&quot;: 9 худших образов звезд с красной дорожкиДжесси Джо Диллон (фото: Getty Images)

Ранее мы делали подборку с лучшими нарядами звезд на церемонии вручения Грэмми-2025.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пэрис Хилтон Звёзды
NEWS
В Украине начали вводить аварийные графики отключения света: каких областей коснулось
В Украине начали вводить аварийные графики отключения света: каких областей коснулось