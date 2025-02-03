"Греммі-2025": 9 найгірших образів зірок з червоної доріжки
Сьогодні вночі в Лос-Анджелесі відбулася 67-та церемонія вручення премії "Греммі", яка щороку об’єднує провідних представників музичної індустрії. Зіркові гості ретельно готувалися до заходу, але не у всіх вийшло вгадати з образами.
РБК-Україна (проект Styler) пропонує розібрати найневдаліші з них.
Джейден Сміт
Одним із перших здивував публіку Джейден Сміт, з’явившись на червоній доріжці "Греммі-2025" у костюмі Louis Vuitton та незвичному головному уборі у формі чорного будинку.
Джейден Сміт (фото: Getty Images)
Цей аксесуар - "Вампірський замок" від бренду Abodi, створений у співпраці з арт-директором чехословацького Vogue.
Періс Гілтон
Не змогла приємно здивувати і Періс Гілтон, яка обрала для премії застарілу сукню з тілесної сітки, рясно всипану камінням і стразами.
Періс Гілтон (фото: Getty Images)
Джой Вілья
Співачка Джой Вілья є відданою прихильницею президента США Дональда Трампа, і на церемонії вона не приховувала цього. Її образ був повною мірою виразом її політичних поглядів.
Вона з'явилася в золотій сукні в великі горошини, червоній бейсболці, схожій на ті, що носить Трамп, з написом "The Hat Stays On" ("Шляпа залишається на ній"), а також доповнила свій вигляд золотим ланцюгом з великою підвіскою у вигляді собаки в шапці.
Джой Вілья (фото: Getty Images)
St. Vincent
Ця співачка з'явилася на червоній доріжці у чорній короткій сукні, колготках у клітинку та гольфах. Втім, прихильники не дуже оцінили її образ.
St. Vincent (фото: Getty Images)
Сьєрра Феррелл
Сьєрра Феррел, номінована в чотирьох категоріях, включно з "Найкращим американським альбомом" за Trail of Flowers, "Найкращою піснею в стилі American Roots", "Найкращим американським виконанням" за "American Dreaming" і "Lighthouse", і виграла в кожній з них, обрала для своєї перемоги доволі незвичне вбрання від Jeffrey Kelly Designs.
Її сукня була об'ємною з величезними світними рукавами і перловими прикрасами, які покривали все тіло, доповнюючи образ чокером. Не обійшлося і без сміливої невістинської фати - головний убір з перлами та квітковими елементами, який гармоніював з великими сережками-люстрами.
Сьєрра Феррелл (фото: Getty Images)
І це ще не всі модні провали вечора - більше невдалих образів дивіться далі.
Нора Джонс
Нора Джонс (фото: Getty Images)
Грэйс Латойя
Грэйс Латойя (фото: Getty Images)
Джессі Джо Діллон
Джессі Джо Діллон (фото: Getty Images)
Аліша Кіз
Аліша Кіз (фото: Getty Images)
Раніше ми робили добірку з найкращими нарядами зірок на церемонії вручення Греммі-2025.