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"Греммі-2025": 9 найгірших образів зірок з червоної доріжки

Понеділок 03 лютого 2025 12:10
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"Греммі-2025": 9 найгірших образів зірок з червоної доріжки Найгірші образи зірок на "Греммі-2025" (колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Сьогодні вночі в Лос-Анджелесі відбулася 67-та церемонія вручення премії "Греммі", яка щороку об’єднує провідних представників музичної індустрії. Зіркові гості ретельно готувалися до заходу, але не у всіх вийшло вгадати з образами.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує розібрати найневдаліші з них.

Джейден Сміт

Одним із перших здивував публіку Джейден Сміт, з’явившись на червоній доріжці "Греммі-2025" у костюмі Louis Vuitton та незвичному головному уборі у формі чорного будинку.

&quot;Греммі-2025&quot;: 9 найгірших образів зірок з червоної доріжкиДжейден Сміт (фото: Getty Images)

Цей аксесуар - "Вампірський замок" від бренду Abodi, створений у співпраці з арт-директором чехословацького Vogue.

Періс Гілтон

Не змогла приємно здивувати і Періс Гілтон, яка обрала для премії застарілу сукню з тілесної сітки, рясно всипану камінням і стразами.

&quot;Греммі-2025&quot;: 9 найгірших образів зірок з червоної доріжкиПеріс Гілтон (фото: Getty Images)

Джой Вілья

Співачка Джой Вілья є відданою прихильницею президента США Дональда Трампа, і на церемонії вона не приховувала цього. Її образ був повною мірою виразом її політичних поглядів.

Вона з'явилася в золотій сукні в великі горошини, червоній бейсболці, схожій на ті, що носить Трамп, з написом "The Hat Stays On" ("Шляпа залишається на ній"), а також доповнила свій вигляд золотим ланцюгом з великою підвіскою у вигляді собаки в шапці.

&quot;Греммі-2025&quot;: 9 найгірших образів зірок з червоної доріжкиДжой Вілья (фото: Getty Images)

St. Vincent

Ця співачка з'явилася на червоній доріжці у чорній короткій сукні, колготках у клітинку та гольфах. Втім, прихильники не дуже оцінили її образ.

&quot;Греммі-2025&quot;: 9 найгірших образів зірок з червоної доріжкиSt. Vincent (фото: Getty Images)

Сьєрра Феррелл

Сьєрра Феррел, номінована в чотирьох категоріях, включно з "Найкращим американським альбомом" за Trail of Flowers, "Найкращою піснею в стилі American Roots", "Найкращим американським виконанням" за "American Dreaming" і "Lighthouse", і виграла в кожній з них, обрала для своєї перемоги доволі незвичне вбрання від Jeffrey Kelly Designs.

Її сукня була об'ємною з величезними світними рукавами і перловими прикрасами, які покривали все тіло, доповнюючи образ чокером. Не обійшлося і без сміливої невістинської фати - головний убір з перлами та квітковими елементами, який гармоніював з великими сережками-люстрами.

&quot;Греммі-2025&quot;: 9 найгірших образів зірок з червоної доріжкиСьєрра Феррелл (фото: Getty Images)

І це ще не всі модні провали вечора - більше невдалих образів дивіться далі.

Нора Джонс

&quot;Греммі-2025&quot;: 9 найгірших образів зірок з червоної доріжкиНора Джонс (фото: Getty Images)

Грэйс Латойя

&quot;Греммі-2025&quot;: 9 найгірших образів зірок з червоної доріжкиГрэйс Латойя (фото: Getty Images)

Джессі Джо Діллон

&quot;Греммі-2025&quot;: 9 найгірших образів зірок з червоної доріжкиДжессі Джо Діллон (фото: Getty Images)

Аліша Кіз

&quot;Греммі-2025&quot;: 9 найгірших образів зірок з червоної доріжкиАліша Кіз (фото: Getty Images)

Раніше ми робили добірку з найкращими нарядами зірок на церемонії вручення Греммі-2025.

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Періс Хілтон Зірки
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