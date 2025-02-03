Лучшие наряды звезд на церемонии вручения Грэмми-2025
В Лос-Анджелесе (США) в ночь на 3 февраля состоялась 67-я церемония награждения музыкальной премии Грэмми, во время которой назвали имена победителей. Американская певица Бейонсе впервые победила в главной номинации "Альбом года" с альбомом Cowboy Carter, а песней года стала композиция Not Like Us американского рэпера Кендрика Ламара.
РБК-Украина (проект Styler) решило рассказать о самых шикарных образах звезд на красной дорожке Грэмми-2025.
Грейси Абрамс
25-летняя певица выбрала лаконичное платье от Chanel молочного оттенка с завышенной линией талии, которую подчеркнула лентой контрастного черного цвета. Платье с вуалью многим напомнил традиционный свадебный образ. Его она дополнила массивными серьгами и кольцом из белого золота с бриллиантами, а также черными туфлями-лодочками.
Грейси Абрамс (фото: Getty Images)
Тейлор Свифт
Известная певица Тейлор Свифт выбрала кутюрное платье ярко-алого цвета от Vivienne Westwood. Наряд, состоящий из корсета и короткой юбки, был полностью украшен стразами. Изюминкой наряда стала цепочка на бедре, украшенная камнями и буквой "Т".
Тейлор Свифт (фото: Getty Images)
Ее поклонники обратили на такой акцент в образе - буква "Т" могла означать "Тейлор" или же "Трэвис" (Келси) - это имя ее бойфренда, с которым она в отношениях с лета 2023 года.
Изюминка образа Тейлор Свифт (фото: Getty Images)
Майли Сайрус
Сайрус выбрала достаточно скромное кожаное платье от Saint Laurent. Певица подчеркнула подтянутую фигуру нарядом черного цвета с вырезом спереди. Ее платье стало одним из многих полностью черных образов на красной дорожке. Дополнить лук она решила распущенными волосами и макияжем с акцентом на глазах, а также массивными золотыми браслетами.
Майли Сайрус (фото: Getty Images)
Сабрина Карпентер
Американская актриса и певица, которая получила широкую популярность благодаря роли Майи Харт в сериале канала Дисней "Истории Райли" появилась на красной дорожке в бледно-голубом, украшенном перьями платье с глубоким вырезом на спине. Свой образ она дополнила локонами в стиле Мэрилин Монро и естественным макияжем в нюдовых оттенках с акцентом на губах.
Сабрина Карпентер (фото: Getty Images)
Charli XCX
Charli XCX выбрала эффектный наряд, который Людовик де Сен-Сернен создал в качестве приглашенного дизайнера для Jean Paul Gaultier Couture. На изготовление платья серого цвета с объемными рукавами и воздушной юбкой ушло 230 метров тончайшего шифона. Дополнить свой образ артистка решила высокими босоножками-сапогами.
Charli XCX (фото: Getty Images)
Cardi B
Американская хип-хоп-исполнительница, автор песен, актриса и телезвезда Cardi B появилась в роскошном платье от Roberto Cavalli. Искрящиеся камни, роскошные перья и силуэт "песочные часы" - этот образ был воплощением высокой моды и голливудского гламура.
Cardi B (фото: Getty Images)
Билли Айлиш
Американская певица Билли Айлиш, которая претендовала на семь наград, но не победила ни в одной номинации, для выхода на красную дорожку выбрала достаточно нестандартный образ - черный брючный костюм от Prada и белую рубашку. Дополнить свой лук она решила очками и оригинальным головным убором - матросской шляпой.
Билли Айлиш (фото: Getty Images)
Леди Гага
Многократная обладательница премии Грэмми Леди Гага была одета в эффектное бальное платье с длинными объемными рукавами. Певица выбрала готический образ, подчеркнув его прямой челкой и черными волосами.
Леди Гага (фото: Getty Images)
Шарлотта Лоуренс
Певица и актриса Шарлотта Лоуренс появилась о оригинальном наряде от Saint Laurent. Она выбрала полупрозрачное платье на бретельках в длине макси, которое надела без бюстгальтера. Завершили ее свой образ накидка и массивное ожерелье с камнями в виде узла на шее.
Шарлотта Лоуренс (фото: Getty Images)
Kehlani
Певица Kehlani появилась на красной дорожке со своей маленькой дочерью в нарядах черного цвета. Артистка выбрала стильное платье в белую полоску с баской и длинным шлейфом. Дополнить наряд она решила высокими черными перчатками и украшениями с бриллиантами. Завершала лук стильная укладка.
Kehlani с дочерью (фото: Getty Images)
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