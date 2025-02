Грэмми 2025. Кто получил самую престижную музыкальную премию: список победителей

Альбом года

"COWBOY CARTER" - Beyoncé

Запись года

"Not Like Us" - Kendrick Lamar

Песня года

"Not Like Us" - Kendrick Lamar

Лучший новый артист

Chappell Roan



Продюсер года

Daniel Nigro

Сонграйтер года

Amy Allen

Лучшее сольное исполнение

"Espresso" - Sabrina Carpenter

Лучший дуэт

"Die With A Smile" - Lady Gaga & Bruno Mars

Лучший поп-альбом

"Short n' Sweet" - Sabrina Carpenter

Лучший латиноамериканский поп-альбом

"Las Mujeres Ya No Lloran" - Shakira



Лучший RnB альбом

"11:11" - Chris Brown

Лучшее музыкальное видео

"Not Like Us" - Kendrick Lamar

Лучшее рок-исполнение

"Now and Then" - The Beatles

Лучшая рок-песня

"Broken Man" - St. Vincent

Лучший альтернативный альбом

"All Born Screaming" - St. Vincent

Лучший саундтрек

Фильм "Дюна 2"

Лучший рэп-альбом

"Alligator Bites Never Heal" - Doechii

Лучший кантри-альбом

"COWBOY CARTER" - Beyoncé

Она первая афроамериканка, которая получила эту награду.

Специальная награда "За глобальное влияние"

Alicia Keys

Лучшая RnB песня

"Saturn" - SZA

Лучшая кантри-песня

"The Architect" - Kacey Musgraves

Лучший кантри-дуэт

"II MOST WANTED" - Beyoncé и Miley Cyrus

Лучший ремикс

"Espresso (Working Late Remix)" - Sabrina Carpenter

Лучший танцевально-электронный альбом

"brat" - Charli XCX

Лучшая танцевальная поп-запись

"Von Dutch" - Charli XCX

Лучшая танцевальная электронная запись

"Neverended" - Justice и Tame Impala

Отметим, что сюрпризом нынешнего Грэмми стало выступление The Weeknd, который в течение четырех лет бойкотировал премию из-за того, что в 2021 году не получил ни одной номинации, несмотря на успех альбома "Blinding Lights".

Добавим также, что украинская певица Jerry Heil не одержала победу в номинации Best Song For Social Change Award (награда за лучшую песню о социальных изменениях). Победу в этой номинации одержали американские исполнители-мигранты с песней "Deliver". Jerry Heil на Грэмми 2025 (фото: instagram.com/thejerryheil)

Интересные факты о премии Грэмми

За годы своего существования "музыкальный Оскар" оброс множеством интересных фактов и легенд. Предлагаем вам самые интересные из них.

Первый победитель. Первая церемония состоялась 4 мая 1959 года. Фрэнк Синатра был номинирован, но не получил награду. А первыми лауреатами стали Элла Фитцджеральд и Доменико Модуньо.

Абсолютный рекордсмен. Бейонсе - самая титулованная артистка в истории Грэмми.

Кто больше всего номинировался? Джей-Зи и Бейонсе - лидеры по количеству номинаций.

Долгожданная победа. Дайана Росс 6 раз номинировалась, но никогда не побеждала. В 2012 году она наконец получила почетную награду за вклад в музыку.

Старейший лауреат. Блюзмен Пайнтоп Перкинс стал победителем в 97 лет.

Грэмми за молчание. В 2003 году на премию была номинирована композиция Джона Кейджа "4'33"" - произведение, где музыканты просто сидят в тишине.

Песня без слов. Инструментальная композиция "Tequila" группы The Champs в 1959 году стала первой песней без слов, получившей Грэмми.

Самая длинная песня-победитель. Песня "Like a Rolling Stone" Боба Дилана длилась 6 минут, когда выиграла Грэмми.

Кто отказывался от награды? Шинейд О'Коннор стала первой, кто отказался от Грэмми в 1991 году в знак протеста - она хотела привлечь внимание к "фальшивым и разрушительным материалистическим ценностям" музыкальной индустрии.

Самый популярный хит без Грэмми. Трек "Despacito" в свое время побил все рекорды по количеству прослушиваний, но так и не получил ни одной награды!