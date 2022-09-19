Смажені пиріжки на картопляному відварі: суперсмачний рецепт
Хто не любить смажені пиріжки, а особливо з картоплею? А що, як зробити тісто на основі картопляного відвару, в якому варилися бульби для начинки.
Рецептом поділилася кулінарка на YouTube-каналі Смаколики Юлі.
Складники:
- 250 теплого картопляного відвару
- 1 ст. л. цукру без гірки
- 0,5 ч. л солі
- 3 ст. л. олії
- 7 г сухих дріжджів
- 1 яйце
- 400-500 г борошна
- Олія для смаження і змащування рук
- Для начинки: 500 г картоплі, сіль, перець, зелень, за бажанням підсмажена цибулька
Покрокове приготування
Додайте у теплий відвар цукор, сіль, олію, яйце, перемішайте. Додайте дріжджі і ще раз ретельно перемішайте.
Поступово всипайте борошно і замішуйте.
Вимісіть тісто руками до однорідності, додаючи олію на руки і тісто. Залиште у теплому місці на годину.
Обімніть тісто, зробіть з нього ковбаску. Відщипуйте по шматочку для майбутніх пиріжків.
Додавайте начинку, ліпіть пиріжки і обсмажуйте на розігрітій з олією сковороді.
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