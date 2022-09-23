В Украине дешевеет гречка: что будет с ценами дальше

В Украине постепенно стала дешеветь гречка, в некоторых магазинах килограмм крупы уже можно купить по 70 гривен. Но дальнейшего падения цен не стоит ожидать.

Что будет дальше с ценами

Цены могут далее снижаться, но незначительно. По словам Пендзина, если цены сильно упадут, фермерам не выгодно будет садить гречку на следующий год. Также может быть дефицит крупы из-за этого.

"Ибо если сейчас цена гречки опустится ниже себестоимости, то в следующем году ее никто не посадит, а значит, будет дефицит и высокая цена на продукт. Похожая ситуация была, кажется, в 2011 году, когда фермеры получили большой урожай гречихи и поэтому цена упала. Поэтому в 2012 году ее мало кто посеял", - рассказал экономист.

"Если и в этом году производители не заработают, вполне возможно, что в следующем ее не будут сеять, никто не хочет работать себе в убыток. Поэтому я не думаю, что цена будет ниже себестоимости", - добавил он.

Почему крупа не может быть дешевой

Дело в том, что себестоимость гречихи увеличилась по сравнению с прошлым годом. Подорожали горюче-смазочные материалы, что повлияло на стоимость полевых работ.

Кроме того, чтобы довести гречневое зерно до состояния крупы, его необходимо просеять и очистить, далее следует процесс шелушения и шлифования. Для этого используется электроэнергия, которая тоже подорожала.

"Если гречка будет дешеветь ниже себестоимости, фермеры все равно вынуждены будут ее продавать, потому что попадут в кредиты, поэтому сейчас им нужны деньги", - отметил Пендзин.

Мало кто знает, что ранее избыток гречихи сформировался за счет снижения внутреннего потребительского рынка.

По словам специалиста, гречка – достаточно специфическая культура. Ведь в Европе ее не употребляют, поэтому туда невозможно продать продукт. До войны производители экспортировали ее в Россию и Беларусь, однако данный рынок закрыт, по известным нам причинам.

Сколько сейчас стоит гречка

Отметим, что сейчас, например, можно купить гречку и по цене 61,99 гривен в сети супермаркетов "Фора", на рынках ее цена стартует от 70 гривен.