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Просто соедините картофель и фарш: нежные зразы, которые не разваливаются

Новина українською →
Четверг 22 сентября 2022 08:30
Просто соедините картофель и фарш: нежные зразы, которые не разваливаются Скриншот: Картофельные зразы с фаршем
Автор: Светлана Мащенко

Картофельные зразы - простое и универсальное блюдо, которое придется по вкусу всей вашей семье. Но не всем оно удается - картофельные пирожки могут разваливаться или выходить грубыми.

Как сделать зразы нежными, воздушными и одновременно крепкими, рассказала известная украинская кулинарная блогер Alina FooDee.

Составляющие:

  • Картофель - 800 г
  • Яйцо - 1 шт.
  • Мука - 2 стакана
  • Соль по вкусу
  • Мясо отварное - 300 г
  • Лук - 1 шт.
  • Сливочное и растительное масло для обжаривания

Пошаговое приготовление

Обжарить лук на смеси сливочного и растительного масла. Перекрутить отварное мясо на мясорубке.

Добавить обжаренный лук и 2-3 столовых ложки бульона в фарш, чтобы он был более сочным. Добавить соль и черный молотый перец по вкусу.

Отварить картофель до готовности и сделать пюре из картофеля. Посолить по вкусу. Добавить яйцо и муку.

Посыпать руки мукой. Взять часть картофельного теста, сформировать круглую лепешку. Выложить фарш по центру.

Зафиксировать края и сформировать пирожок. Если картофельное тесто липнет, посыпьте руки мукой.

Обжарить по 3-4 минуты с каждой стороны до румяной корочки.

Раньше мы писали, как приготовить вкусные жареные пирожки на картофельном отваре .

Также читайте о рецепте вкусного печеночного торта с "секретом".

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