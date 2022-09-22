Просто соедините картофель и фарш: нежные зразы, которые не разваливаются
Картофельные зразы - простое и универсальное блюдо, которое придется по вкусу всей вашей семье. Но не всем оно удается - картофельные пирожки могут разваливаться или выходить грубыми.
Как сделать зразы нежными, воздушными и одновременно крепкими, рассказала известная украинская кулинарная блогер Alina FooDee.
Составляющие:
- Картофель - 800 г
- Яйцо - 1 шт.
- Мука - 2 стакана
- Соль по вкусу
- Мясо отварное - 300 г
- Лук - 1 шт.
- Сливочное и растительное масло для обжаривания
Пошаговое приготовление
Обжарить лук на смеси сливочного и растительного масла. Перекрутить отварное мясо на мясорубке.
Добавить обжаренный лук и 2-3 столовых ложки бульона в фарш, чтобы он был более сочным. Добавить соль и черный молотый перец по вкусу.
Отварить картофель до готовности и сделать пюре из картофеля. Посолить по вкусу. Добавить яйцо и муку.
Посыпать руки мукой. Взять часть картофельного теста, сформировать круглую лепешку. Выложить фарш по центру.
Зафиксировать края и сформировать пирожок. Если картофельное тесто липнет, посыпьте руки мукой.
Обжарить по 3-4 минуты с каждой стороны до румяной корочки.
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