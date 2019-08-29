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Гранована склянка в руці: як Богдан відзначив перший день в Раді (фото)

STYLERЖиття    29.08.2019 - 14:46
Гранована склянка в руці: як Богдан відзначив перший день в Раді (фото)
Андрій Богдан (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Андрій Богдан з'явився в ложі для почесних гостей

Андрій Богдан, голова Офісу президента Володимира Зеленського, відвідав перше, урочисте засідання новообраної Верховної ради України дев'ятого скликання в четвер, 29 серпня. Журналісти, які були присутні в залі, сфотографували Богдана в ложі для почесних гостей. Фото було опубліковано на сторінці Дмитра Ларіна у Facebook.

На знімку Андрій Богдан тримає в руках грановану склянку з прозорою рідиною. Ці єю склянкою він цокається з головою Конституційного суду Наталією Шапталой, про яку багато блогерів і журналістів відгукуються негативно за її рішення про вихід під заставу підозрюваних у тероризмі. Андрій Богдан на фотографії виглядає радісним.

У тієї ж ложі, позаду Богдана і Шаптали, сидять колишні президенти України – Петро Порошенко та Віктор Ющенко. В обох вираз обличчя не дуже радісний, швидше замислений.

Гранована склянка в руці: як Богдан відзначив перший день в Раді (фото)

Андрій Богдан у Верховній раді (Фото: Дмитро Ларін)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що новообрані депутати поскаржилися на незручні крісла в залі Верховної Ради.

А також ми розповідали про те, що народний депутат Микола Тищенко вступив у перепалку з журналісткою ще до відкриття першого засідання Верховної Ради. Він не зміг відповісти на питання про Іловайську трагедію.

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