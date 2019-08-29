ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Скандал з Богданом через весілля в Сен-Тропе: винуватиця торжества зробила заяву

STYLERЖиття    29.08.2019 - 13:55
Скандал з Богданом через весілля в Сен-Тропе: винуватиця торжества зробила заяву
На захист Богдана виступила винуватиця торжества в Сен-Тропе (Колаж РБК-Україна)

Юрист, до якої Богдан поїхав на весілля, написала пост на захист глави Офісу президента

Андрій Богдан був запрошений на весілля своєї знайомої, юриста Ганни Огренчук, ще на початку 2019 року, до того, як він зайняв пост глави Офісу президента. Винуватиця торжества пояснила, чому дату одруження призначили саме на День Незалежності і попросила не залучати її сім'ю у політичні маніпуляції. Про це Огренчук написала на своїй сторінці в Facebook.

Вона зазначила, що дата весілля була обрана невипадково, так як більшість друзів молодят – люди дуже зайняті і вивільнити час у своєму графіку можуть тільки по великим святам.

"Ми серйозно підійшли до цього питання. І дату обрали невипадково, багато хто з наших друзів можуть знайти в своєму розкладі вільний час тільки по великих святах – яким для нас всіх є День Незалежності України", - пояснила Огренчук.

Вона додала, що запрошення на весілля гості отримали задовго до заходу, в тому числі і Андрій Богдан, з яким вона знайома з 2002 року.

"І друзів на весілля ми запросили ще на початку року, задовго до того, як Андрій Богдан, якого я знаю з 2002 року, став керувати Офісом президента. Серед гостей були наші друзі і колеги, більшість з яких ми знаємо більше 10 років, багато з них - хороші юристи і великі бізнесмени", - додала наречена.

Скандал з Богданом через весілля в Сен-Тропе: винуватиця торжества зробила заяву

Ганна Огренчук заступилася за Андрія Богдана (фото: facebook.com/anna.ogrenchuk)

Вона попросила журналістів не втягувати її сім'ю у політичні маніпуляції і зазначила, що має право на особисте життя.

"Я добре розумію важливість роботи журналістів і дуже ціную роль вільних ЗМІ. Але також переконана, що як приватна особа маю право на особисте життя. Сподіваюся, що наше свято більше не буде дратувати політичні кола і нашу сім'ю не будуть втягувати у політичні маніпуляції. Формат заходу не передбачав ніякої секретності", - резюмувала Огренчук.

Скандал з Богданом через весілля в Сен-Тропе: винуватиця торжества зробила заяву

Скріншот поста (facebook.com/anna.ogrenchuk)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Андрій Богдан заснув на своїй дівчині прямо в аеропорту – фото.

А також розповідали про те, що у глави Офісу президента Андрія Богдана виявилася дивна залежність.

Тищенко нахамив журналістці через питання про Іловайську трагедії (відео) Богдан проміняв марш Зеленського на весілля в Сен-Тропе: з'явилося відео
Новини України скандалБогданАндрій Богдан
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся