Казково пощастить: астрологи назвали щасливчиків листопада

Гороскоп на листопад 2019 (Колаж РБК-Україна)

Астрологи назвали знаки Зодіаку, яких чекає удача в листопаді

Листопад 2019 для більшості знаків Зодіаку стане позитивним місяцем, хоча і дещо спонтанним, і заморочливим. Астрологи назвали найголовніших щасливчиків останнього місяця осені згідно розкладу карт Таро.

Тельці

У представників цього знака початок місяця буде дуже активним і важливо з перших чисел включитися в активну і чесну гру, щоб до середини місяця отримати перші позитивні результати. Всі ситуації слід оцінювати об'єктивно і відноситься до них неупереджено.

Важливо також в цей період не зраджувати своїм принципам і моралям. Тільцям в листопаді доведеться зробити серйозний вибір, який стане початком нового витка життя – це може стосуватися особистого життя і варто уважно поставитися до того, що відбувається навколо.

Леви

Левам карти передбачають насичений місяць, у якому варто застосувати кмітливість, винахідливість і творчі здібності. Всі проблеми будуть вирішуватися з легкістю, а в середині місяця Левів чекає непростий вибір, який не варто робити поспіхом. Потрібно зважити всі плюси і мінуси, щоб прийняти рішення, так як від рішення залежить майбутнє. У кінці місяця очікуються непередбачені і різкі зміни, яких не варто лякатися, так як вони принесуть щось нове.

Риби

Початок листопада у Риб стане досить вдалим, і представники цього знака відчують розвиток ситуації, але не різкий, а плавний. Рибам варто зберігати спокій і не впливати на хід подій – така поведінка вбереже їх від неприємностей. Середина місяця буде вдалою і спокійною.

Також прийде розуміння, що потрібно зробити для виконання бажань. У цьому допоможуть близькі друзі і оптимістичний настрій. Кінець місяця буде рівним і приємним, але астрологи рекомендують Рибам звертати уваги на знаки, які буде подавати доля.