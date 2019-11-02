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Готовьте мешки: астролог рассказал, кто обогатится на выходных

STYLERЖизнь    02.11.2019 - 07:25
Готовьте мешки: астролог рассказал, кто обогатится на выходных
Гороскоп 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Для каких знаков Зодиака ближайшие выходные принесут денежное везение - в гороскопе Павла Глобы

Гороскоп 2019 поведает, какие знаки Зодиака на ближайших выходных, 2 и 3 ноября, ждет небывалое финансовое везение. Именитый астролог Павел Глоба назвал двоих представителей зодиакального круга, для которых первые ноябрьские выходные принесут денежную прибыль.

Стрелец

Суббота и воскресенье отличные дни для Стрельца в финансовом плане. Он способен делать прибыль буквально из воздуха. Правда, с рискованными проектами ему лучше не связываться - есть возможность не только найти, но и потерять.

Что привлечет Стрельцу успех и деньги:

  • сфера бизнеса и торговли,
  • вложение в серьезные проекты.

А вот в рискованные и авантюрные начинания Стрельцам лучше не ввязываться - можно прогореть.

Готовьте мешки: астролог рассказал, кто обогатится на выходных

Гороскоп 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Козерог

На выходных Козерогу будет отлично удаваться улаживать денежные дела! Подсчитывать прибыль, планировать доходы, строить финансовые планы на будущее - занявшись этим завтра, он заложит основы своего будущего благополучия.

Что привлечет Козерогу успех и деньги:

  • планирование будущей прибыли,
  • стабильные и выверенные решения.

А вот спонтанных и непродуманных поступков Павел Глоба делать не рекомендует.

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