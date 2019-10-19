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Буде мести і морозити: синоптик прогнозує холодну зиму в Україні

STYLERЖиття    19.10.2019 - 15:48
Буде мести і морозити: синоптик прогнозує холодну зиму в Україні
Погода в Україні взимку (фото: РБК-Україна)

Погода в Україні найближчої зими покаже свій суворий норов

Погода в Україні взимку 2019-2020 змусить померзнути жителів країни, крім того, практично всі три зимові місяці буде замітати снігом. Про це розповів народний синоптик Леонід Горбань.

Справжня зима увірветься в Україну вже 12 грудня. Тоді термометри будуть стабільно показувати мінусову температуру. При цьому морози не будуть дуже сильними - в межах -4... -5 градусів і -11... -12 вночі.

А з католицького Різдва температура почне знижуватися і досягати -13... -15 градусів.

Весь січень, на думку фахівця, буде морозним, а лютий і зовсім покаже свою сурову вдачу холодами до -20 за Цельсієм.

Буде мести і морозити: синоптик прогнозує холодну зиму в Україні

Погода в Україні взимку (фото: РБК-Україна)

Крім того, на думку Леоніда Горбаня, вся зима буде сніжною.

"Сніг буде йти постійно. Великих періодів відлиги не спостерігається", - прогнозує народний синоптик.

Також синоптик розповів, що листопад буде холодним і нагадає українцям про наближення зими снігом і морозами, що прийдуть вже у першій декаді місяця.

Стійкі морози протримаються з 12 по 22 числа. А наприкінці останнього місяця осені очікується потепління, яке триватиме до кінця листопада.

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