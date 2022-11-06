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Готовы к зиме и отключениям света: под Киевом открыли новые модульные городки (фото)

Коллаж РБК-Украина: новые модульные городки установили в Киевской области
Автор: Владимир Костырин

В Киевской области установили новые модульные городки для переселенцев - такие два комплекса домиков, построенных благодаря поддержке польского правительства, появились в поселке Иванков и в селе Кухари.

Об этом передали в пресс-службе Киевской областной военной администрации.

В первом городке завершены работы по обустройству одной модульной секции, во втором - полностью готовы уже две.

В модульном городке в Иванкове жилье рассчитано на проживание 88 человек, а в с. Кухари могут расселиться 176 граждан - временно перемещенных лиц.

Такие комплексы открыли в субботу, и теперь переселенцы, лишившиеся своего жилья из-за полномасштабного вторжения РФ и боевых действий, начали заезжать в новые дома.

В Киевской области открыли новые модульные городки (фото: t.me/kyivoda)

В каждой секции - 22 комнаты для проживания. В ОВА также уточнили, что есть отдельные модули, предусматривающие размещение столовых и санузлов.

К домикам подключены все необходимые коммуникации, есть обогрев.

"Отдельно работает система оповещения. Также предполагается обустройство генераторов как источника резервной поставки электроэнергии", - говорится в публикации.

Модульные городки появились в поселке Иванков и селе Кухари (фото t.me/kyivoda)

Ситуация с теплом в модульных городках Киевской области

Как отмечали в Киевской ОВА, модульные городки, которые установлены и открыты в области, рассчитаны также и на зимний период.

Комплексы усиливают определенными электрическими средствами, а в случае нарушения такого обогрева из-за вражеских обстрелов или ударов, у жителей таких городков предусмотрены дополнительные генераторы, есть запасы дизеля или бензина.

Таким образом, по словам председателя КОВА, люди смогут там нормально полноценно перезимовать.

Напомним, перед этим, в конце октября, в Киевской области в Василькове открыли новый "польский" модульный городок для переселенцев из разных регионов.

Также мы писали, что в Ирпене, Бородянке и Буче некоторые люди, которым некуда уехать, за свои деньги ремонтируют разрушенное оккупантами жилье, чтобы успеть заселиться там до морозов.

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Киевская областьмодульный городок