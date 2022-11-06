Готові до зими і відключень світла: під Києвом відкрили нові модульні містечка (фото)

У першому містечку завершено роботи з облаштування однієї модульної секції, у другому - повністю готові вже дві.

У модульному містечку в Іванкові житло розраховано на проживання 88 людей, а у с. Кухарі можуть розселитися 176 громадян - тимчасово переміщених осіб.

Такі комплекси відкрили в суботу, і тепер переселенці, які втратили своє житло через повномасштабне вторгнення РФ і бойові дії, почали заїжджати в нові будинки.

У Київській області відкрили нові модульні містечка (фото: t.me/kyivoda)

У кожній секції - 22 кімнати для проживання. В ОВА також уточнили, що є окремі модулі, які передбачають розміщення їдалень та санвузлів.

До будиночків підключені всі необхідні комунікації, є обігрів.

"Окремо працює система оповіщення. Також передбачається облаштування генераторів, як джерела резервного постачання електроенергії", - йдеться у публікації.

Модульні містечка з'явилися у селищі Іванків та селі Кухарі (фото t.me/kyivoda)

Ситуація із теплом у модульних містечках Київської області

Як зазначали у Київській ОВА, модульні містечка, які встановлені та відкриті в області, розраховані також і на зимовий період.

Комплекси посилюють певними електричними засобами, а у разі порушення такого обігріву через ворожі обстріли або удари, у мешканців таких містечок передбачені додаткові генератори, є запаси дизеля чи бензину.

Таким чином, за словами голови КОВА, люди зможуть там нормально повноцінно перезимувати.