Жителям модульных городков под Киевом объяснили, рассчитаны ли домики на зимний период

В Киевской области модульные городки заполнены примерно на 70%, и со снижением температуры и похолоданием количество семей, которые лишились собственного дома из-за российских оккупантов, увеличивается.

Об этом рассказал председатель Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в интервью kyivschina24.com .

"Конечно, чем ближе будет холодное время года, тем быстрее они будут заполняться. Проблемы, имеющиеся в этих модульных городках бытового характера, решаются: где-то скорее, где-то это немного больше времени занимает. Но, тем не менее, мы держим на контроле все эти локации", - отметил чиновник.

Он обратил внимание, что модульные городки в Киевской области рассчитаны также и на зимний период.

"Мы усиливаем их определенными электрическими средствами, чтобы люди были точно с теплом", - подчеркивает глава КОВА.

В случае нарушения такого обогрева из-за повреждения после вражеских обстрелов или ударов, в модульных городках у жителей предусмотрены дополнительные генераторы, есть запасы дизеля или бензина.

"То есть люди смогут там нормально полноценно перезимовать", - заверил Кулеба.

Он также отметил, что все эти модульные городки - временное жилье, и власти ориентировочно через год заберут оттуда людей и переселят в новые дома.

Как объяснил чиновник, проект по возведению модульных городков в области осуществлялся польским правительством вместе с министерством регионального развития Украины, и "зарекомендовал себя очень хорошо и эффективно".

"Почему? Потому что эта помощь поступила именно в тот момент, когда она требовалась. Очень многие остались вообще без альтернативного местоположения. Конечно, мы со своей стороны предлагали людям проживание в санаториях, пансионатах. Но не все хотят уезжать из своих родных мест, населенных пунктов… Поэтому эти модульные городки сейчас - спасение", - говорит Кулеба.

Вот так выглядит модульный городок в Бородянке под Киевом (фото: Еспресо/Тетяна Літвінова)

"Польские" модульные домики в Макарове доукомплектовывают мебелью перед заселением (фото: new.makariv-rada.gov.ua)

Вот как выглядит модульный дом от американских школьников в Макарове для местной семьи - здание установили возле их родного дома, уничтоженного российскими захватчиками (фото: facebook.com/ToUkraineWithLove.org)