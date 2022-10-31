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Под Киевом открыли еще один "польский" модульный городок: как он выглядит

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Киевская область, Понедельник 31 октября 2022 07:35
Под Киевом открыли еще один "польский" модульный городок: как он выглядит Коллаж РБК-Украина: в Василькове открыли модульный городок при поддержке Польши
Автор: Владимир Костырин

Под Киевом в Василькове открыли новый модульный городок для временного проживания граждан - жителей разных регионов, которые из-за российской войны были вынуждены покинуть свое жилье, или оно уже разрушено захватчиками.

Об этом рассказал глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба на странице в Facebook.

Так, в этом модульном городке селятся минимум на год семьи из самого Василькова, а также внутренне перемещенные лица из других населенных пунктов в Луганской, Донецкой, Херсонской, Харьковской и Запорожской областях.

"352 человека, а это и взрослые, и дети, и люди постарше, получат жилье", - сообщил чиновник.

Под Киевом открыли еще один &quot;польский&quot; модульный городок: как он выглядитПод Киевом открыли еще один &quot;польский&quot; модульный городок: как он выглядитПод Киевом открыли еще один &quot;польский&quot; модульный городок: как он выглядит

Модульный городок в Василькове обустроили за месяц (фото: скриншот с видео t.me/OleksiyKuleba)

Это уже 8-й модульный городок в области, реализованный благодаря поддержке польского правительства.

Городок полностью укомплектован необходимой бытовой техникой. В комнатах также есть мебель. Проведены все коммуникации.

Для детей была обустроена детская площадка рядом. Также у юных жителей городка тут предусмотрена возможность проходить онлайн обучение.

Под Киевом открыли еще один &quot;польский&quot; модульный городок: как он выглядитПод Киевом открыли еще один &quot;польский&quot; модульный городок: как он выглядитПод Киевом открыли еще один &quot;польский&quot; модульный городок: как он выглядитПод Киевом открыли еще один &quot;польский&quot; модульный городок: как он выглядит

В Василькове открыли новый модульный городок для переселенцев (фото: скриншот с видео t.me/OleksiyKuleba)

"Люди испытали достаточно горя из-за терроризма России. Должны позаботиться о том, чтобы их проживание на Киевщине было комфортным. В городе будут предоставляться административные и социальные услуги. Работаем над обеспечением бесперебойного электроснабжения", - проинформировал глава ОВА.

Под Киевом открыли еще один &quot;польский&quot; модульный городок: как он выглядитПод Киевом открыли еще один &quot;польский&quot; модульный городок: как он выглядитПод Киевом открыли еще один &quot;польский&quot; модульный городок: как он выглядитПод Киевом открыли еще один &quot;польский&quot; модульный городок: как он выглядитМодульный городок в Василькове (фото: скриншот с видео t.me/OleksiyKuleba)

К слову, перед этим Алексей Кулеба рассказал, рассчитаны ли домики в модульных городках в Киевской области на зимний период.

Добавим также, что под Киевом в Ирпене, Бородянке и Буче некоторые люди, которым некуда уехать, за свои деньги ремонтируют разрушенное оккупантами жилье, чтобы успеть заселиться там до морозов.

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Киевская область Васильків модульный городок