Под Киевом открыли еще один "польский" модульный городок: как он выглядит
Под Киевом в Василькове открыли новый модульный городок для временного проживания граждан - жителей разных регионов, которые из-за российской войны были вынуждены покинуть свое жилье, или оно уже разрушено захватчиками.
Об этом рассказал глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба на странице в Facebook.
Так, в этом модульном городке селятся минимум на год семьи из самого Василькова, а также внутренне перемещенные лица из других населенных пунктов в Луганской, Донецкой, Херсонской, Харьковской и Запорожской областях.
"352 человека, а это и взрослые, и дети, и люди постарше, получат жилье", - сообщил чиновник.
Модульный городок в Василькове обустроили за месяц (фото: скриншот с видео t.me/OleksiyKuleba)
Это уже 8-й модульный городок в области, реализованный благодаря поддержке польского правительства.
Городок полностью укомплектован необходимой бытовой техникой. В комнатах также есть мебель. Проведены все коммуникации.
Для детей была обустроена детская площадка рядом. Также у юных жителей городка тут предусмотрена возможность проходить онлайн обучение.
В Василькове открыли новый модульный городок для переселенцев (фото: скриншот с видео t.me/OleksiyKuleba)
"Люди испытали достаточно горя из-за терроризма России. Должны позаботиться о том, чтобы их проживание на Киевщине было комфортным. В городе будут предоставляться административные и социальные услуги. Работаем над обеспечением бесперебойного электроснабжения", - проинформировал глава ОВА.
Модульный городок в Василькове (фото: скриншот с видео t.me/OleksiyKuleba)
К слову, перед этим Алексей Кулеба рассказал, рассчитаны ли домики в модульных городках в Киевской области на зимний период.
Добавим также, что под Киевом в Ирпене, Бородянке и Буче некоторые люди, которым некуда уехать, за свои деньги ремонтируют разрушенное оккупантами жилье, чтобы успеть заселиться там до морозов.