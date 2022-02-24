Не сійте паніку і не поширюйте фейки: список офіційних державних джерел
Путін ввів війська в Україну і почав операцію на Донбасі 24 лютого 2022 року. Багато наших міст були схильні до ракетних ударів, в районі кордону з Білоруссю атаковані українські прикордонники.
Ворог хоче, щоб жителі України були налякані та панікували. По всіх соціальних мережах поширюють неправдиву інформацію.
Тому: не сійте паніку, не поширюйте фейки, перевіряйте інформацію і довіряйте тільки офіційним державним джерелам.
Список сторінок офіційних державних організацій – читайте нижче.
Офіс Президента України https://www.facebook.com/president.gov.ua
Збройних сил України https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
Кабінет Міністрів України https://www.facebook.com/KabminUA
Міністерство оборони України https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA
Міністерство внутрішніх справ України https://www.facebook.com/mvs.gov.ua
Національна поліція України https://www.facebook.com/UA.National.Police
Державна служба надзвичайних ситуацій України (ДСНС) https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA
Державна прикордонна служба України https://www.facebook.com/DPSUkraine
Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки https://www.facebook.com/StratcomCentreUA
Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України https://www.facebook.com/dsszzi
Сухопутні війська ЗСУ https://www.facebook.com/UkrainianLandForces
Військово-морські сили ЗСУ https://www.facebook.com/navy.mil.gov.ua
Територіальна оборона ЗСУ https://www.facebook.com/TerritorialDefenseForces
З транспорту та роботи інфраструктури
Міністерство інфраструктури України https://t.me/miUkraune
Укрзалізниця https://t.me/UkrzalInfo
Украерорух https://t.me/uksatse_official
Укравтодор https://www.facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua
Міжнародний аеропорт "Бориспіль" https://www.facebook.com/airportboryspil/
Адміністрація морських портів України https://www.facebook.com/uspa.gov.ua
Міжнародний аеропорт "Львів" https://www.facebook.com/lvivinternationalairport/
Державна служба безпеки на транспорті https://www.facebook.com/DSBT.UA
Офіційні акаунти:
Президент України Володимир Зеленський
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що робити, якщо ви чуєте сирену "Увага всім".