ru ua
Чт, 24 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Не сійте паніку і не поширюйте фейки: список офіційних державних джерел

Новость на русском →
Четвер 24 лютого 2022 11:51
Не сійте паніку і не поширюйте фейки: список офіційних державних джерел Фото: Список посилань на офіційні джерела інформації (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Путін ввів війська в Україну і почав операцію на Донбасі 24 лютого 2022 року. Багато наших міст були схильні до ракетних ударів, в районі кордону з Білоруссю атаковані українські прикордонники.

Ворог хоче, щоб жителі України були налякані та панікували. По всіх соціальних мережах поширюють неправдиву інформацію.

Тому: не сійте паніку, не поширюйте фейки, перевіряйте інформацію і довіряйте тільки офіційним державним джерелам.

Список сторінок офіційних державних організацій – читайте нижче.

Офіс Президента України https://www.facebook.com/president.gov.ua

Збройних сил України https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Кабінет Міністрів України https://www.facebook.com/KabminUA

Міністерство оборони України https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA

Міністерство внутрішніх справ України https://www.facebook.com/mvs.gov.ua

Національна поліція України https://www.facebook.com/UA.National.Police

Державна служба надзвичайних ситуацій України (ДСНС) https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA

Державна прикордонна служба України https://www.facebook.com/DPSUkraine

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки https://www.facebook.com/StratcomCentreUA

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України https://www.facebook.com/dsszzi

Сухопутні війська ЗСУ https://www.facebook.com/UkrainianLandForces

Військово-морські сили ЗСУ https://www.facebook.com/navy.mil.gov.ua

Територіальна оборона ЗСУ https://www.facebook.com/TerritorialDefenseForces

З транспорту та роботи інфраструктури

Міністерство інфраструктури України https://t.me/miUkraune

Укрзалізниця https://t.me/UkrzalInfo

Украерорух https://t.me/uksatse_official

Укравтодор https://www.facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" https://www.facebook.com/airportboryspil/

Адміністрація морських портів України https://www.facebook.com/uspa.gov.ua

Міжнародний аеропорт "Львів" https://www.facebook.com/lvivinternationalairport/

Державна служба безпеки на транспорті https://www.facebook.com/DSBT.UA

Офіційні акаунти:

Президент України Володимир Зеленський

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба

Секретар РНБО Олексій Данилов

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що робити, якщо ви чуєте сирену "Увага всім".

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України
LITE
Спокій, тільки спокій: як діяти в стані паніки – поради психолога
Спокій, тільки спокій: як діяти в стані паніки – поради психолога