Що робити, якщо пропаде мобільний зв'язок: інструкція

Росія напала на Україну вранці 24 лютого. У зв'язку з хакерськими атаками і ситуацією може виникнути таке, що не буде мобільного зв'язку.

Інструкція, що робити, якщо мобільний зв'язок пропав

Перш за все, вже зараз визначте список контактів, з якими ви повинні залишатися на зв'язку на випадок надзвичайної ситуації.



Найпростіше тим, у кого вдома все ще є стаціонарний телефон.



Обов'язково обміняйтеся номерами стаціонарних телефонів ваших родичів і місць роботи (якщо така можливість існує).



Альтернативою стаціонарного телефону є супутниковий зв'язок.



Бюджетним і ефективним рішенням стане використання ультракороткохвильових рацій. Вони не використовують частоти, зайняті державними службами.

Також можна залишатися на зв'язку за допомогою месенджерів, які можуть працювати без Інтернету.

Які месенджери можна використовувати

Bridgefy (iOS / Android)

Briar (Android)

Rumble (Android)

Serval Mesh (Android)

Vojer (iOS)

Walkie Talkie (iOS / Android)

Як це можливо

Спочатку месенджери, які здатні працювати без підключення до Інтернету, створювалися для взаємодії за містом. Після люди почали використовувати їх у місцях масового скупчення людей, коли зв'язок перевантажена.

Спеціальні месенджери дозволяють спілкуватися оффлайн за допомогою Bluetooth або Wi-Fi. Таким чином, користувачі можуть спілкуватися один з одним на відстані до 100 метрів. При цьому, якщо використовувати Mesh-мережу, то можна буде збільшити цю відстань.

Що таке Mesh-мережа

Mesh-мережа-однорангова система з розподіленим навантаженням між гаджетами. У цій мережі кожен учасник-ретранслятор бездротового сигналу для інших учасників. Реалізувати цей процес можна за допомогою Bluetooth / Wi-Fi-з'єднання.

Mesh-мережа дозволяє створити ланцюжок для передачі даних. Інформація в такій мережі передається за допомогою ретрансляції. Смартфони користувачів в цьому випадку виступають в якості проміжних точок передачі даних. Кількість таких підключень може бути нескінченним.

Повідомлення буде переходити від одного учасника мережі до іншого, поки його не отримає адресат. При цьому, інші учасники мережі не будуть знати, яку інформацію Ви відправили, так як повідомлення, яке відправлять через Mesh-мережу, буде зашифровано.