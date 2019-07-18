ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Гори сміття, щури і гадюки: жахи курортної Кирилівки показали в мережі

STYLERЖиття    18.07.2019 - 08:47
Гори сміття, щури і гадюки: жахи курортної Кирилівки показали в мережі
Відпочинок в Кирилівці (Колаж РБК-Україна)

Місцевий чиновник показав повну антисанітарію на деяких базах відпочинку

Курортне місто Кирилівка Запорізької області все частіше фігурує в новинах, так як там регулярно відбуваються неприємні інциденти з відпочиваючими. Нещодавно ми писали про те, як люди майже на цілу годину застрягли на атракціоні на висоті 50 метрів.

А нещодавно в мережі з'явилося відео, в якому показали, як керівники баз відпочинку стежать за своїми територіями. Зокрема, на одній з турбаз на півострові Бірючому, директор довів до такої антисанітарії, що у горах сміття завелися щури і гадюки.

Відео опублікував директор Національного парку "Приазовський" Дмитро Воловик. Він зазначив, що територія цієї бази не входить в зону відповідальності парку.

"Мальовнича картина в заповідній зоні – гори сміття, харчові відходи в пакетах, черв'яки, гадюки й щури. Так виглядає в'їзд на базу відпочинку "Любава". Сморід від смітника стоїть на всю округу", - повідомив Воловик.

Відео він опублікував у відповідь на обурення відпочиваючих з приводу збору 200 гривень на добу з кожної машини за відпочинок на Федотовій косі. Він пояснив, що на гроші від зборів вдалося поставити пост охорони, шлагбауми, відеокамери, кожні сто метрів сміттєві баки, а також організувати вивезення сміття через день.

Крім того, для туристів з наметами, які приїжджають відпочивати без машини, вхід на косу залишається безкоштовним.

"На цьому тижні завозять біотуалети - 4 штуки і стаціонарні контейнери, замовлений пандус для інвалідів-візочників. Цього мало??? Вам показати фото Федотки за минулий рік і зараз? При цьому в'їзд для інвалідів, учасників, і жителів Кирилівської ОТГ безкоштовний. Намети і вхід безкоштовні", - додав Воловик.

Відпочинок в Кирилівці з щурами і гадюками (YouTube/РІА Мелітополь)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що 20-річний хлопець потрапив до реанімації після купання в Азовському морі.

А також розповідали про те, що узбережжі Азовського моря атакували величезні активні медузи.

З родиною на море: куди поїхати відпочивати в Україні в липні Дивовижне відкриття на дні Азовського моря шокувало дослідників: подробиці
Новини України Азовское мореотдыхкрыса
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся