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Люди кричали, діти плакали: в Кирилівці сталася НП в парку атракціонів (відео)

STYLERЖиття    16.07.2019 - 19:01
Люди кричали, діти плакали: в Кирилівці сталася НП в парку атракціонів (відео)
НП в парку атракціонів в Кирилівці (Колаж РБК-Україна)

Протягом години працівники парку і рятувальники не могли придумати, як допомогти людям

На популярному курорті Кирилівка у Запорізькій області стався неприємний інцидент з відпочиваючими в парку атракціонів. Подробиці події розповіли в місцевому виданні "Актуально".

Увечері в понеділок, 15 липня, один з атракціонів раптово зупинився. Люди опинилися заблокованими на висоті 50 метрів над землею. Серед відвідувачів атракціону почалася паніка, дорослі кричали, діти почали плакати. Усунути поломку швидко не вийшло і люди змушені були просидіти на висоті майже цілу годину.

Інцидент стався ввечері, і люди опинилися в темряві. Крім того, як написала одна з відвідувачок атракціону "Ланцюжок", вітром сидіння каруселі сильно розгойдували і було дуже страшно.

НП в Кирилівці. Відео: YouTube/Actual Today

Працівники парку атракціонів викликали рятувальників ДСНС і коли вони прибули на місце події, то розвели руками, так як такої високої вишки у них немає. Врешті-решт спільними зусиллями працівників парку та рятувальників карусель вдалося запустити і опустити людей на землю.

Коли перелякані відпочиваючі виходили з каруселі – всі очевидці їм голосно плескали. На місце події прибули також карети швидкої медичної допомоги, але на щастя, вони нікому не знадобилися – мами з дітьми відбулися лише сильним переляком.

НП в Кирилівці. Відео: YouTube/Actual Today

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що працівники дитячого атракціону помилково показали дітям "полуничку".

А також розповідали про те, що у Кривому Розі від сильного вітру здуло гірку, постраждали діти.

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