Горы мусора, крысы и гадюки: ужасы курортной Кирилловки показали в сети

Отдых в Кирилловке (Коллаж РБК-Украина)

Местный чиновник показал полную антисанитарию на некоторых базах отдыха

Курортный город Кирилловка в Запорожской области все чаще фигурирует в новостях, так как там регулярно происходят неприятные инциденты с отдыхающими. Недавно мы писали о том, как люди почти на целый час застряли в аттракционе на высоте 50 метров.

А недавно в сети появилось видео, в котором показали, как руководители баз отдыха следят за своими территориями. В частности, на одной из турбаз на полуострове Бирючем, директор довел до такой антисанитарии, что в горах мусора завелись крысы и гадюки.

Видео опубликовал директор Национального парка "Приазовский" Дмитрий Воловик. Он отметил, что территория этой базы не входит в зону ответственности парка.

"Живописная картина в заповедной зоне – горы мусора, пищевые отходы в пакетах, черви, гадюки и крысы. Так выглядит въезд на базу отдыха "Любава". Вонь от мусорника стоит на всю округу", - сообщил Воловик.

Видео он опубликовал в ответ на возмущение отдыхающих по поводу сбора 200 гривен в сутки с каждой машины за отдых на Федотовой косе. Он объяснил, что на деньги от сборов удалось поставить пост охраны, шлагбаумы, видеокамеры, каждые сто метров мусорные баки, а также организовать вывоз мусора через день.

Кроме того, для туристов с палатками, которые приезжают отдыхать без машины, вход на косу остается бесплатным.

"На этой неделе завозят биотуалеты - 4 штуки и стационарные контейнеры, заказан пандус для колясочников. Этого мало??? Вам показать фото Федотки за прошлый год и сейчас? При этом въезд для инвалидов, участников, и жителей Кирилловской ОТГ бесплатен. Палатки и вход бесплатны", - добавил Воловик.

Отдых в Кирилловке с крысами и гадюками (YouTube/РИА Мелитополь)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что 20-летний парень попал в реанимацию после купания в Азовском море.

А также рассказывали о том, что побережье Азовского моря атаковали огромные жалящие медузы.