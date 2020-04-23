Гороскоп здоров'я на травень: цим знаком Зодіаку загрожує небезпека

Астрологи назвали в гороскопі здоров'я на травень знаки Зодіаку, здоров'я яких може похитнутися

Гороскоп 2020 на травень розповість про знаки Зодіаку, яким планети приготували не дуже райдужні перспективи щодо здоров'я. Кому потрібно посилено берегти себе від хвороб в останній місяць весни - в матеріалі Styler.

Астрологи назвали знаки Зодіаку, у яких в травні може погіршитися фізичний стан, організм раптово дасть збій або дасться в знаки стара травма чи недолікований пієлонефрит.

Гороскоп здоров'я на травень: Телець

Тельцю в травні обов'язково правильно харчуватися. Інакше проблеми з травним трактом здадуться на вашому обличчі. Та й це не стане найбільшою вашою проблемою. Якщо ви хочете уникнути печії, здуття та інших принад, вже зараз почніть складати для себе меню. Овочі, фрукти, горіхи - ось що наповнить вас силою й енергією. Ну і звичайно ж не забувайте про повноцінний сон.

Гороскоп здоров'я на травень: Рак

З точки зору здоров'я, травень - не місяць Рака. Дадуть про себе знати старі хвороби, можливе загострення з боку нирок і сечовидільної системи. Щоб уникнути весняної "радості" у вигляді пієлонефриту або циститу, згадайте про правильний питний режим і замініть чашку кави склянкою води. Інакше припухлість обличчя вранці стане для вас найменшим злом.

Гороскоп здоров'я на травень: Лев

У травні Леву буде отримати ГРВІ, а то й що гірше, як раз плюнути. Так що не забувайте про заходи профілактики, частіше мийте руки, дотримуйтесь особистої гігієни. Ну а щоб хвороба не проникла в дім, провітрюйте квартиру не менше двох разів на день. Не перевантажуйтеся, більше спіть і частіше робіть перерви в роботі. А ще бійтеся алергій і депресій.

Раніше ми писали, які речі обов'язково потрібно носити в гаманці, щоб там завжди водилися гроші.