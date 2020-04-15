Ці речі треба зберігати в гаманці: гроші там будуть завжди

Що треба зберігати в гаманці (фото: РБК-Україна)

Що потрібно носити в гаманці, щоб там завжди водилися гроші

Деякі речі, покладені в гаманець, можуть привертати туди грошові потоки. Біоенергетики назвали деякі доступні кожному предмети, що це - читайте в матеріалі Styler.

Гаманець не має бути порожнім

Почнемо, мабуть, з найбільш відомої грошової прикмети, яка свідчить, що гаманець ні в якому разі не можна спустошувати повністю. Навіть якщо ви даруєте комусь цей предмет - в нього потрібно обов'язково вкласти купюру.

Ну а що стосується вашого гаманця, то в ньому повинна завжди залишатися хоча б одна монетка.

Традиційні талісмани для гаманця

Притягне гроші у ваш гаманець перша зароблена вами купюра. Але є одна умова: ви повинні отримати її від позитивної людини, адже енергетика перших грошей вкрай важлива.

З відносно нових прикмет - покладена в гаманець банкнота номіналом в один долар. Вважається, що вона має сильну енергетику, що залучає гроші.

Незвичайні способи привернути гроші в гаманець

За китайськими традиціями - а на зароблянні грошей вони розуміються - приверне в гаманець гроші зв'язка з трьох китайських магічних монеток. Перев'язати їх через отвори потрібно червоною стрічкою.

Китайські монети можна носити в гаманці (фото: pixabay.com)

З китайських грошових талісманів також: зображення виноградного грона, листочків зеленого чаю або м'яти; шматочок кориці, боби.

Ну, а наші прикмети говорять, що гроші в гаманець принесе шматочок самостійно викопаного і висушеного кореня хрону.

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