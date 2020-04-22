Астрологи назвали знаки Зодіаку, для яких травень буде дуже складним

Гороскоп 2020 на травень (колаж: РБК-Україна)

Гороскоп на травень 2020 обіцяє проблеми, втрати і випробування

Гороскоп 2020 на травень попереджає чотири знаки Зодіаку про труднощі та втрати, які їх чекають в останній місяць весни. Особливо багато випробувань планети готують представникам цих знаків у грошах і кар'єрі. Що астрологи радять їм, як гідно подолати кризовий період - в матеріалі Styler.

Гороскоп на травень 2020 Овен

У травні Овен стане занадто пасивними і повільними. Саме через нестачу енергії, йому буде важче досягти мети. Такий стан може призвести до того, що у вас всередині накопичиться дуже багато негативу, який рано чи пізно вирветься назовні, від чого постраждаєте ви самі, ваша робота, а також близькі люди.

Астрологи радять вчитися вихлюпувати негатив - в крайньому разі розбийте тарілку. У травні з обережністю потрібно ставитися до грошей і позик. Якщо ви вже обтяжені кредитом, схоже, що опинитеся в ситуації, яка вимагає великого вміння у її вирішенні.

Гороскоп на травень 2020 Близнюки

Близнюки будуть надмірно виснажувати себе, особливо ті, хто зайнятий рухомою роботою. Позитивне ставлення допоможе вам подолати фізичну слабкість чи погане здоров'я. Вам необхідно зосередитися на своєму здоров'ї, більше відпочивати, але і не забувати про кар'єру, інакше вона забуде про вас.

Організуйте своє повсякденне життя так, щоб вона була максимально ефективною. Можливо відчуєте себе важко, тому що ви взяли на себе занадто багато зобов'язань і вам просто захочеться втекти від реальності у світ фантазій. Не захоплюйтесь, це загрожує депресією.

Гороскоп на травень 2020 Лев

У травні для Лева вкрай небажано займатися нелюбимою роботою. Якщо ви не будете любити те, що робите, усе піде шкереберть, і вас можуть звільнити. Підсвідомо ви цього хочете, тому що більше не можете працювати без якого-небудь сенсу. Якщо ви не працюєте і шукаєте роботу, але не хочете нічого робити, робота все одно може знайти вас.

Фінансова криза для вас триває, як і боротьба за гроші. Вони затримуються, але однозначно прийдуть. Тоді ви вирішите все, що турбувало вас і позбавляло сну протягом декількох днів.

Гороскоп на травень 2020 Скорпіон

У травні ви можете відчувати себе погано або прагнути до деяких змін у вашому повсякденному житті. Скорпіони, що працюють, можуть опинитися в ситуації втрати або необхідності адаптуватися до нової ситуації. Якщо вам вистачить вправності, є шанс поміняти роботу, або вибити більше грошей. Але що б ви не зробили, наприкінці місяця вам все одно здасться, що можна було зробити більше, і ви щось упустили.

Енергія між вами і людьми, з якими ви контактуєте, повинна бути мирною, інакше відбудеться сварка або навіть розрив. Будьте мудрішими, щоб не опинитися в ситуації непримиренного конфлікту.

Раніше ми писали, які знаки Зодіаку чекають важливі зміни в травні 2020 року.